Un pesquer de Tarragona s'enfonsa a causa d'un incendi a 13 milles de Cap Salou

L'embarcació del Serrallo L’avi Juanito ha patit aquest dimecres per la matinada un incendi a la sala de màquines. En el moment de l'incendi, a bord hi havia 10 persones i el pesquer es trobava a 13 milles nàutiques al sud-oest de Cap Salou. A les 4 de la matinada, els tripulants han llençat un Mayday explicant la situació i alertant que han d'abandonar el vaixell a causa de l'incendi.

Des del Centre de Coordinació de Salvament (CCS) de Tarragona han mobilitzat per mar l'embarcació Salvamar Fomalhaut i el buc Punta Mayor; i per aire l'helicòpter Helimer 207.

El pesquer Hermanos Brull Vila, que es trobava a la zona, ha informat que les 10 persones del vaixell L’avi Juanito estaven als bots salvavides i que els pujava a bord. Quan ha arribat la Salvamar Fomalhaut ha transbordat a 8 tripulants per a traslladar-los al port de Tarragona. El patró i l'armador s'han quedat a la zona per tornar després a Tarragona a bord de l'embarcació auxiliar, remolcats per un pesquer.

Finalment, el pesquer de Tarragona s'ha enfonsat a les 6.19 hores. El vaixell Punta Major s'ha quedat a la zona per comprovar si apareixen restes i assegurar la seguretat nàutica.