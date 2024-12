Els Garidells entrega les claus de dos nous habitatges públics

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi dels Garidells disposa des d’ahir de dos nous habitatges públics, que han estat reformats per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Tarragona. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i l’alcalde dels Garidells, Marc Bigordà, van lliurar ahir les claus dels dos immobles a les famílies beneficiàries durant un acte al qual també hi van assistir altres membres de la corporació municipal.

Els nous habitatges públics dels Garidells són dos pisos de dues habitacions que s’ubiquen al carrer de la Torre. Es tracta de dos immobles que ja eren propietat municipal i que l’ajuntament ha adequat per a que es puguin fer servir com habitatges socials. La reforma s’ha dut a terme amb el suport de la Diputació de Tarragona, que hi ha col·laborat monetàriament amb 83.025,88 euros.

Aquests habitatges socials se sumen a un tercer pis que l’ajuntament disposa al carrer Castell i que es troba actualment en ús. Per adquirir i reformar aquest immoble, la Diputació també va fer una aportació de 60.000 euros.

Durant l’acte, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va destacar que «l’habitatge és una de les principals polítiques públiques que impulsa la Diputació de Tarragona arreu de la demarcació, i en especial a les zones rurals per combatre el despoblament. Aquest suport es materialitza a través del Pla ImpulsDipta, el model de concertació econòmica i assistencial de la Diputació».

En aquest sentit, el primer habitatge públic als Garidells es va posar en marxa a meitats de l’any 2023. Aquest també va comptar amb el suport de la Diputació de Tarragona i de l’ACM. Aquest està ubicat entre mitgeres al carrer del Castell.