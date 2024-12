La Canonja recupera el Pessebre vivent

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot va arrencar a partir de la localització d’unes fotografies, datades de 1974, en què es veia el Pessebre vivent de la Canonja. Aquelles imatges, que documentaven una tradició que només va durar tres anys, va aconseguir posar d’acord dos canongins, el Pep Torrents i el Miquel Sabater: «El Miquel tenia ganes de fer uns Pastorets, i jo volia fer una Passió. Al final, hem acabat fent un Pessebre vivent», explica el Pep.

Els dos impulsors del projecte de seguida van aconseguir la complicitat de la Parròquia de la Canonja, el Centre d’Estudis Canongins –del qual tots dos en formen part– i l’Agrupament escolta local, que enguany celebra el 60è aniversari. També s’hi ha implicat l’Ajuntament, que hi col·labora econòmicament i amb la logística.

Va ser precisament el grup escolta qui va engegar la iniciativa ara fa seixanta anys. Entre aquells primers figurants del pessebre, que llavors eren canalla, n’hi ha una bona colla que s’han engrescat a repetir l’experiència, ara ja com a adults. La resta de figurants, fins a arribar a la seixantena que s’hi han apuntat, són nous pessebristes que s’han engrescat amb la idea.

Aquests, juntament amb la vintena de persones que formen part de l’organització, estan treballant a contrarellotge per tenir-ho tot enllestit passat Nadal. Això vol dir preparar decorats i vestits des de zero –costejant-lo de les seves butxaques–, així com pensar les escenes i les seves localitzacions.

El recorregut, pensat per fer en una mitja hora aproximadament, se situa al mateix lloc on es va fer ara fa mig segle: l’hort i el pati de l’Abadia, fins al replà de l’Església. Els organitzadors han pensat la visita de manera que el primer espai el visitant hi trobarà les escenes relacionades amb la pagesia: «S’hi veuran pagesos, el llenyataire, les bugaderes… I també una de les escenes més importants de la història bíblica, com és l’Anunciació».

A continuació es passarà al pati, on es reproduiran els oficis tradicionals que s’estan perdent. El tercer espai és el mercat tradicional i, un cop superat, els visitants arribaran a l’epicentre del Pessebre: el Naixement, situat al porxo de l’Abadia. El recorregut es clourà a Cal Bisbe, on es podrà veure com era la vida en una casa pairal, i tindrà un toc gastronòmic, amb un tastet de pa torrat amb vianda i vi. El Pessebre vivent de la Canonja es farà el 27 i 28 de desembre, de 18.30 a 21.30 h. L’entrada val 2 euros i s’ha de comprar allà mateix.