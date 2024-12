Paneque, sobre el Hard Rock: «El Govern no facilita ni obstaculitza el projecte»

The Guitar Hotel at Seminole Hard Rock Hotel & Casino dels Estats Units.Booking

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat aquest dimarts que l’executiu i el PSC estiguin a favor de seguir tramitant el Pla Director Urbanístic (PDU) del Hard Rock a Salau-Vilaseca mentre alhora s’impulsen canvis en la fiscalitat del joc -que perjudicarien els beneficis que tenia el projecte.

En aquest sentit, Paneque assegura que les dues estratègies són compatibles per a «complir absolutament» el pacte d’investidura tancat amb els Comuns i, alhora, seguir amb la tramitació d’un projecte «important per al territori». «No estem facilitant ni obstaculitzant el projecte», ha dit, sense voler dir si el Govern està a favor o en contra que es materialitzi.

Paneque ha assegurat que des del Govern el que s’està fent és complir amb la legalitat i amb els compromisos. «Estem tramitant un pla director i no fer-ho seria anar contra norma, es podria considerar prevaricació. La normativa urbanística és clara», ha dit, tot afegint que el pacte amb els Comuns que els ha portat a modificar la llei «deia que s’igualaria la fiscalitat a la que existia prèviament». «El compliment de l’acord d’investidura és absolut», ha dit, davant les sospites d’alguns sectors que el Govern pugui estar arrossegant els peus per a fer efectiu el pacte amb els Comuns.

D’altra banda, manté que la clau per a saber si el Hard Rock es farà o no finalment la tindran els empresaris impulsors del projecte. «Des del govern no sabem ni estimem quina serà la decisió que no ens pertoca. Nosaltres donem compliment a l’acord per la fiscalitat del joc i donem continuïtat a un PDU que s’ha de tramitar. I el promotor és qui ha de comunicar quan arribi el moment què vol fer», ha dit.