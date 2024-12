Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat dilluns per la tarda en un espectacular incendi d'un camió a Salou. Els fets han passat a les 16.59 hores al carrer de l'Arquitecte Ubach. L'escena ha provocat molta expectació entre els veïns de la zona.

El foc ha cremat la cabina i la caixa del camió. El foc també ha afectat un turisme que estava aparcat al costat. Els bombers han procedit a extingir el foc amb la línea d'aigua. Cap persona ha resultat ferida.

La Policia Local de Salou s'ha traslladat fins al lloc per tallar el carrer per facilitar la tasca dels Bombers i per regular el trànsit.