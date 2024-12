Vila-seca obre els seus parcs de Nadal el proper 27 de desembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els parcs de Nadal tornen a obrir les seves portes a Vila-seca, a partir del 27 de desembre i s’allargaran fins al dilluns dia 30 de desembre. Per una banda, el Parc Infantil de Nadal tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 17.00 a 20.00 h al Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca. Activitats per als més petits com ara un planetari, tirolina, rocòdrom, inflables, taller de bombolles i més sorpreses esperen als més petits durant aquestes festes. Cal recordar que l’entrada al parc és solidària i, preferiblement, es demana alimentació infantil que anirà destinada al Banc d’Aliments de Vila-seca.

En el cas del Parc Jove de Nadal, dirigit a majors de 12 anys, el 27 de desembre de 17.00 a 20.00 h està programat Master xef, un concurs de cuina pel qual es necessita inscriure’s prèviament a l’Espai Jove. El dissabte 28 de desembre a partir de les 10.00 h el Parc Jove es trasllada al Skate Park de Vila-seca per a gaudir d’un Open Skate&Scooter fins a les 2 de la tarda.

Per acabar, el dilluns 30 de desembre a l’Espai Jove hi haurà l’activitat Virtual Reality Car Simulator, de 17.00 a 20.00 h, que permetrà als joves endinsar-se en el món de la realitat virtual a través d’ulleres i un simulador de cotxes.