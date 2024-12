La Tarragona gastronòmica s’uneix per donar suport al poble valencià

Participants en el sopar solidari dedicat als afectats per la DANA a València que es va celebrar al castell de TamaritCedida

El castell de Tamarit va ser l’escenari, el passat 13 de desembre, del sopar de la iniciativa solidària ‘Desde Valencia para Valencia’, impulsat de la capital de Túria pels xefs Ricard Camarera, Begoña Rodrigo i Quique Dacosta.

La trobada va aplegar una seixantena de comensals, que tenien a cada taula, una reproducció d’una ‘V’ en guix blanc obra de Victoria Castillo i Mercedes Jerez, que simbolitzava la reconstrucció i el fet de renéixer. Per a la ocasió es van aplegar fins a una quinzena de cuiners, que van gaudir d’una gran jornada acompanyats dels seus equips de cuina i de sala.

Entre les propostes que van estar presents durant la nit destaquen una falsa oliva d’anxova i oli d’oliva, obra de Moha Quach del restaurant El Terrat; la paella marinera de Joan Capilla, del restaurant Algadir del Delta o un caneló de pollastre i ànec amb beixamel trufada, creat conjuntament per Fran López, de Villa Retiro i Rubén Campos, del Rincón de Diego.

A més d’aquests xefs, també van formar part d’aquest ‘dream team’ solidari Arnau Bosch (Can Bosch), Jeroni Castell (Les Moles), Vicent Guimerà (Antic Molí), Rafel Muria (Quatre Molins), Pep Moreno (Deliranto), Aitor López (Citrus del Tancat), Joan Pamies (Celler Joan Pamies), Xavi Montañes (La Tancada), Neus Faiges (Cal Faiges), Gabri Olivier (Gelateria Gabri Olivier) i Josep Queralt (Gran Hotel Mas d’en Bruno).

La iniciativa ‘Des de València per a València’ preveu la celebració 33 sopars solidaris protagonitzats per prop de 400 cuiners, que acumulen prop de 300 estrelles Michelin i gairebé 400 sols Repsol. La majoria es van celebrar el mateix divendres, tant a nivell estatal com en diverses capitals del món.

A més dels sopars, la ‘Mesa 0’ també ha aconseguit donacions importants tant de particulars com d’empreses. Els promotors calculen que es poden aconseguir uns 3 milions d’euros, aproximadament, destinats a ajudar autònoms, comerciants i petits empresaris amb menors a càrrec i afectats per la DANA del passat 29 d’octubre.

Fent costat als xefs també hi ha estat donant suport des del primer moment nombroses proveïdors. Entre aquests cal destacar la participació d’Europastry, Coca-Cola, Tarraco Sea-Food, Carns Querol, Cofraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Denominació d’Origen Terra Alta, Balfegó, Codorniu, Grup AG Planning, Tanqueray, Gavaldà Gastronomia, Álvarez Catalunya, Osborne, Montsià, Nespresso, Mas d’en Gil, Sirvent Casa Fundada l’any 1860, Cervezas San Miguel, Makro, Peix i Marisc de Qualitat – Cepromar, l’Associació d’Empreses d’Hostaleria de Tarragona (AEHT), Édgar Serrà, Show Events, Castell de Tamarit, Magic Grup, Redlab, Vermuth Miró, Victoria Castillo, Mermeladaxocolate i Guia Gourmand.

Tota l’ajuda que s’aconsegueixi anirà als afectats per la DANA a través d’una associació d’utilitat pública valenciana que porta una dècada operant amb tots els segells de qualitat: Mamás en Acción.