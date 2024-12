Salou doblarà les llicències de taxi durant la temporada turística

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou incorporarà 47 noves llicències de taxi temporal durant la temporada turística. L’Ajuntament dona així resposta als resultats de l’estudi de demanda del servei que va confeccionar aquest estiu l’empresa Movea Consulting.

Aquest assenyalava que el municipi necessitava doblar el nombre de vehicles durant la temporada amb més visitant, ubicada a grans trets entre la Setmana Santa i el pont de Tots Sants.

Aquest 12 de desembre va sortir una convocatòria que permetrà aquest fet amb un total de 47 llicències de nova creació i amb una validesa temporal improrrogable de 8 anys. Aquesta és una iniciativa pionera a Catalunya que ja s’ha impulsat a altres llocs turístics com les Illes Balears.

Les noves llicències donaran servei dins d’un període de temps encara per determinar, però que en qualsevol cas, estarà comprès entre el Diumenge de Rams i l’1 de novembre, establert com temporada alta pel consistori.

El nombre de taxis que hi haurà en actiu cada un dels mesos dependrà de la taula reguladora del taxi, qui establirà un quadrat mensual en funció de la demanda prevista, tal com es fa amb les actuals llicències indefinides. Aquest organisme també vetllarà per una distribució geogràfica adequada amb les 12 parades del municipi.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Salou busca solucionar unes mancances al servei que han estat criticades per diferents representants del sector. Dels 47 nous vehicles, sis d’ells hauran de ser adaptats per a l’ús de persones amb mobilitat reduïda. Aquestes operaran durant tota la temporada alta i les 24 hores del dia.

A favor dels actuals

L’atorgament de les noves llicències estacionals es realitzarà directament a favor dels actuals titulars de llicències indefinides al municipi sempre que aquests ho sol·licitin. Aquest punt vol donar resposta a cert neguit que havia plantejat la proposta entre els taxistes que treballen durant tot l’any al municipi, els quals temien que es pogués veure afectada la seva activitat econòmica.

Els actuals titulars podran accedir a una única llicència temporal independentment de quantes tinguin en propietat. Aquesta podrà ser tant ordinària com de vehicle adaptat, però en cap cas s’adjudicaran dues a un mateix sol·licitant.

La convocatòria restarà oberta fins al 31 de desembre de 2025, motiu pel qual es pot esperar que el reforç no entrarà en funcionament fins a la temporada turística de 2026. En qualsevol cas, les 47 noves llicències s’activaran totes alhora, i s’extingiran, com a màxim, el novembre de 2033.