Els Comuns creuen que revertir la fiscalitat «frena» el Hard Rock perquè la rebaixa era una condició dels promotors

La coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, ha defensat que revertir la fiscalitat al joc «frena» el Hard Rock ja que la rebaixa fiscal era una de les condicions dels promotors per instal·lar-se a Catalunya. En roda de premsa, López ha afegit que entenen que aquesta condició s'ha modificat. Així ho ha dit després que la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, hagi negat aquest dilluns a Catalunya Ràdio que el canvi de fiscalitat del Hard Rock sigui un «impediment» per fer el projecte.

Pel que fa a pressupostos, els Comuns han insistit que les negociacions estan «molt aturades» i confien que els pressupostos no s'hagin de prorrogar «molt més». Aquest dimarts el Consell Executiu aprovarà una pròrroga pressupostària.

Una de les reclamacions que els Comuns han posat al Govern per negociar els pressupostos és que s'acceleri el règim sancionador per incomplir la llei d'habitatge i que estigui en vigor al gener. En aquest sentit, López ha dit que si aquesta qüestió s'avança i el Govern no s'espera a aprovar pressupostos «seria una primera mostra de voluntat» en el marc de les converses.

Sobre la proposta de revertir la fiscalitat al joc, els Comuns esperen que «l'estratègia dilatòria» de Junts no s'allargui molt. D'aquesta manera, ha fet referència a l'anunci de Junts de portar aquesta iniciativa al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Una petició que si el grup de Junts registra en les pròximes hores farà caure la votació final d'aquesta qüestió de l'ordre del dia del ple del Parlament d'aquesta setmana. L'informe del CGE no és vinculant però atura la tramitació a la cambra catalana de la iniciativa fins que hi hagi un dictamen de l'òrgan consultiu.

Petició a Junts sobre els lloguers de temporada

López ha volgut llançar un missatge a Junts tenint en compte que aquesta setmana, al Congrés, es torna a votar la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) que té l'objectiu de regular els lloguers de temporada. A l'octubre, els vots de Junts van tombar la reforma.

«Esperem que Junts no torni a cometre el mateix error que a l'octubre. I que sàpiga al costat de qui vol estar: si al costat dels llogaters o dels propietaris», ha afegit.