Salou posa en valor els seus esportistes durant la XI Nit de l'Esport

Salou ha celebrat aquest divendres a la nit una vetllada inoblidable amb la celebració de l'onzena edició de la Nit de l'Esport, un acte que ha omplert de gom a gom el Teatre Auditori de Salou (TAS) i que ha realçat el talent, l'esforç i la dedicació dels esportistes i clubs locals.

La gala, conduïda pel periodista Sergi Amat, ha servit per a «reafirmar el paper central de l'esport al municipi com a motor de salut, benestar i cohesió social».

Un reconeixement a esportistes i entitats locals

Durant l'acte s'ha lliurat trofeus a diversos esportistes i entitats destacades, amb especial menció al UD Salou, que aquest any celebra el seu 50è aniversari, consolidant-se com una peça clau en el teixit esportiu del municipi.

A més, els assistents han pogut visionar un vídeo commemoratiu que destacava la tasca i el talent dels esportistes locals, així com l'esforç que s'està duent a terme per promoure l'esport en totes les seves modalitats.

El vídeo també ha posat el focus en la creixent implicació de les dones en l'esport, una fita que «reflecteix el compromís del municipi amb la igualtat i la inclusió».

L'esport com a motor de benestar i cohesió

L'alcalde de Salou, Pere Granados, en el seu discurs, ha dedicat unes paraules als esportistes i a les entitats, felicitant-los pel seu esforç i pel seu paper en fer de Salou un referent esportiu. «L'esport és salut i benestar. És una eina clau per al desenvolupament integral de les persones i un motor de felicitat per a la comunitat», ha remarcat.

Granados ha destacat, a més, el treball intens de l'Ajuntament per «garantir espais de qualitat per a la pràctica esportiva», especialment després dels aiguats recents, que han deixat fora de servei algunes instal·lacions esportives. «Hem treballat de valent per trobar solucions i garantir que la pràctica esportiva continuï sent accessible per a tothom. L'esport és un pilar fonamental per al benestar de la nostra comunitat», ha assegurat.

L'alcalde també ha aprofitat per anunciar que el consistori està ultimant el projecte d'un nou complex esportiu, destinat a donar un impuls definitiu a l'esport al municipi i a oferir equipaments moderns i accessibles.

Turisme esportiu: una aposta decidida

Granados ha subratllat l'aposta clara de Salou pel turisme esportiu, un sector que combina la promoció de l'activitat física amb el desenvolupament econòmic i la projecció internacional del municipi: «L'esport no només enforteix el nostre teixit local, sinó que també posiciona Salou com una destinació esportiva atractiva per a visitants de tot el món».

Esport base, esport femení i inclusió

El regidor de Foment de l'Esport, Yeray Moreno, per la seva banda, ha volgut destacar el creixement de l'esport base al municipi, així com l'augment de la participació femenina en diferents modalitats esportives. «L'esport femení ha guanyat protagonisme a Salou, i això és motiu d'orgull per a tota la comunitat. Avui celebrem els valors que fan de l'esport un pilar de cohesió social, com l'esforç, la constància i el treball en equip», ha dit.

Moreno també ha fet referència el compromís del govern municipal per mantenir i millorar les instal·lacions esportives, com ara el cobriment de pistes escolars, per garantir que tothom pugui practicar esport en les millors condicions possibles.

Un futur prometedor

D'altra banda, la representant territorial de l'Esport a Tarragona, Estefania Serrano, ha enaltit la capacitat de Salou per combinar Esport i Turisme, dinamitzant així l'economia local i reforçant la cohesió social. Serrano ha felicitat tots els premiats i ha destacat que l'aposta de Salou per l'esport és un exemple a seguir.