Els grups municipals de Sumem per Salou-PSC i Sempre Salou-Ara Pacte Local han presentat una moció al ple de l'Ajuntament per instar el Govern de la Generalitat a accelerar els tràmits necessaris per aprovar de manera definitiva la modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT).

Aquest pas és clau per al desenvolupament del projecte Hard Rock Entertainment World, que, segons els signants, aportarà importants beneficis econòmics, socials i ambientals al territori.

La moció subratlla que el projecte Hard Rock és «una oportunitat única per a la desestacionalització turística i la sostenibilitat econòmica de la zona». A més, s'espera que generi «ocupació, progrés i una millora de la qualitat de vida i el benestar tant dels residents com dels visitants».

Els representants dels grups municipals signants han destacat que el projecte sempre ha comptat amb un ampli suport a Salou i que es tracta «d'una iniciativa d'interès general per al municipi i per al conjunt del territori català». Tot i això, reconeixen que el procés no ha estat exempt d'obstacles, «derivats de posicionaments partidistes i propostes de modificacions fiscals que podrien generar inseguretat jurídica per als inversors».

Crida al consens

Els grups municipals insten els partits polítics a actuar amb responsabilitat i a evitar instrumentalitzar el projecte amb interessos partidistes. Consideren que el projecte Hard Rock és una oportunitat per reforçar i dinamitzar el model turístic català i afrontar els reptes socials, econòmics i ambientals des d'una perspectiva sostenible.