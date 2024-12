JxCat portarà al Consell de Garanties l'eliminació de la rebaixa fiscal al Hard Rock

The Guitar Hotel at Seminole Hard Rock Hotel & Casino dels Estats Units.Booking

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de JxCat ha registrat esmenes a la totalitat a les dues proposicions de llei d'ERC i Comuns que proposen l'eliminació de les rebaixes fiscals aprovades per facilitar la instal·lació del macroproyecto Hard Rock i sol·licitarà un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre les mateixes, una qüestió que va precipitar el final de la passada legislatura.

Després del moviment de JxCat, la votació d'aquestes dues proposicions de llei, que estava prevista per al ple de la setmana vinent, s'ajornarà fins que el Consell emeti el seu dictamen no vinculant. Aquest organisme consultiu disposa de set dies per fer-ho, per la qual cosa la votació saltarà fins al ple següent, que està previst pel 25 de gener.

JxCat considera que la decisió sobre la rebaixa fiscal «afectarà econòmicament i socialment les comarques del Camp de Tarragona i també als comptes de la Generalitat, una vegada realitzats un concurs públic i una adjudicació que han generat compromisos econòmics i jurídics», ha informat el partit aquest divendres en un comunicat.

El dimecres, el Parlament va aprovar per lectura única les dues proposicions de llei, que plantegen que els impostos al joc es mantinguin en el 55 % en tots els casos, el que passa per modificar la norma aprovada el 2014, que preveu que l'Hard Rock tributi fins a un 10 % per les seves activitats de joc quan s'engegui.

La portaveu de JxCat a la cambra catalana, Mònica Sales, també ha arremès contra el fet que les iniciatives es tramitessin per lectura única, ja que considera que respon «a la voluntat de fer les coses malament».

«Potser és el preu que s'ha de pagar per la presidència de Salvador Illa, i potser aquest és el preu que el PSC està disposat a pagar», ha assegurat Sales, citada en el comunicat.

Per a la portaveu de Junts, el sud de Catalunya «no pot ser moneda de canvi», pel que ha reclamat «un procés d'escolta activa» sobre el projecte de l'Hard Rock.