Salou desbloqueja el penúltim tram per tancar el camí de ronda amb una passarel·la de fusta

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat definitivament el projecte per construir un sender entre el carrer Colón i el Cap Salou. Aquesta iniciativa suposa el desbloqueig d’un dels trams pendents del camí de ronda de Salou, també conegut com a camí de Costa, que permetrà transitar entre la cala Morisca i el Mollet del Far, travessant punts emblemàtics com la punta del Cavall o cala Crancs.

L’Estat, a través de Servei Provincial de Costes a Tarragona, és qui s’encarregarà de pagar aquestes obres, ja que és l’organisme competent tant d’aquest tram com el que hi ha entre la Punta Roja i la Penya Tallada, el darrer obstacle per connectar per la línia de mar Cambrils amb la Pineda a través del camí de Costa.

Els treballs tindran un cost total de 137.206 euros i des de l’Ajuntament de Salou assenyalen que la licitació s’engegarà d’aquí a poc temps. Pere Granados, alcalde de Salou, assegura que aquest projecte «ens acosta més que mai a culminar un somni col·lectiu, el de tenir un camí de Costa complet, únic i accessible».

Cal destacar que la corporació municipal ha invertit 790.000 euros en el darrer any per avançar en la connexió del camí de ronda a la punta del Cavall i la cala Crancs, deixant només pendent els dos trams que depenen de l’Estat. Aquests punts són els que presenten una orografia més abrupta. És especialment crític el punt que connecta Cala Crancs amb el recinte del Far, on es preveu construir una passarel·la per salvar el mur de maçoneria existent.

Sota el Xalet Rubio

Per salvaguardar les dificultats del terreny, aquest tram del camí comptarà amb diverses plataformes que dibuixaran una nova via transitable a pocs metres del mar. A la zona de Cala Morisca s’ampliarà la plataforma existent ampliant-se com una petita zona amb vistes panoràmiques cap al municipi de Salou. A partir d’aquí s’iniciarà una passarel·la semisuspesa que s’aproparà al recinte del Far de Salou, al qual s’acabarà d’accedir mitjançant la construcció d’esglaons de formigó.

Aquests treballs permetran un pas sota el Xalet Rubió, emblemàtica casa obra d’Antonio Bonet Castellana i catalogada com a Bé Cultural d’Interès. Amb tot, des de l’Ajuntament assenyalen que aquest punt es convertirà en un dels grans atractius del «Camí de Costa». Per a Granados, aquest pas és «un triomf per la mobilitat sostenible i un homenatge al patrimoni natural i cultural». L’alcalde assegura que continuaran treballant «amb la mateixa il·lusió per fer realitat tots els trams pendents».