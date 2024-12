El Parlament insta el Govern a aprovar el pla director urbanístic del Hard Rock amb l'abstenció del PSC

The Guitar Hotel at Seminole Hard Rock Hotel & Casino dels Estats Units.Booking

El Parlament ha aprovat un punt d'una moció del PPC que insta el Govern a aprovar el pla director urbanístic per permetre el Hard Rock. Junts i PPC hi han votat a favor, el PSC i Vox s'hi han abstingut mentre que ERC, Comuns, CUP i Aliança Catalana hi han votat en contra.

El text demana a l'executiu que resolgui l'informe d'impacte ambiental i convoqui el Consell Rector del Consorci Centre Recreatiu Turístic Vila-seca i Salou per aprovar el pla director urbanístic del CRT per permetre desenvolupar el projecte. D'aquesta manera, la cambra catalana aprova impulsar el Hard Rock el dia després que hagi tramitat per la via exprés les propostes d'ERC i Comuns per revertir la fiscalitat al joc, que suposaria allunyar la inversió d'aquest projecte.

També s'han aprovat altres punts de la moció del PPC que fan referència a la reforma de l'administració per «simplificar i agilitzar» els tràmits. Així mateix, també s'ha aprovat instar el Govern a fer un anàlisi de les entitats del sector públic de la Generalitat per millorar «l'eficiència» de la seva estructura i l'impacte pressupostari. Segons el text aprovat, en base d'aquest anàlisi es demana al Govern que aprovi un nou Pla del Sector Públic de la Generalitat amb l'objectiu de «configurar» una estructura «més simplificada».