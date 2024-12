El xef amb estrella Michelin, Jordi Vilà, regnarà els fogons de la Masia Can Martí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El reconegut xef català Jordi Vilà s'ha incorporat com a responsable de la cuina de la Masia Can Martí de la Riera de Gaià. L'emblemàtic establiment es dedica especialment a la celebració d’esdeveniments, ubicat en un edifici noble construït l’any 1680.

Jordi Vilà, nascut el 1973 i format a Manresa a més de les diverses cuines a les que va treballar en els seus inicis, va obtenir una estrella Michelin l’any 2004 al seu restaurant, Alkimia, que va fundar amb la seva dona. Des de llavors ha conservat aquesta estrella, reconeixement que no és l’únic que té ja que, al 2021, el restaurant Alkimia va rebre també la màxima distinció de la Guia Repsol, els tres sols.

Repsol li va atorgar aquesta nova distinció per la seva trajectòria i especialment per haver sabut combinar els valors de la cuina catalana fent culte al bon producte i posant-la al dia en cada moment. L’Acadèmia de Gastronomia i Nutrició de Catalunya va concedir a Jordi Vilà el Premi Nacional de Gastronomia.

Pel que fa a la Masia Can Martí, està considerada un dels llocs professionals més recomanats per a les celebracions i esdeveniments a les guies més prestigioses del sector, havent rebut diferents reconeixements. Ara, amb la incorporació del nou xef, Josep Mª Lloret i la seva dona, propietaris de Can Martí, esperen donar un nou impuls a l’espai, augmentant al màxim la qualitat i cercant l’excel·lència als serveis que ofereixen i, molt especialment, a la cuina que serveixen als seus clients.