El Hard Rock, en risc: el Parlament aprova la tramitació per apujar l’impost al joc

L'alcalde de Vila-seca (Tarragonès), Pere Segura, reconeix que la reconversió de la rebaixa fiscal al joc «posa en risc» el projecte de Hard Rock a Tarragona i futures inversions al territori. És la sensació que té l'alcalde després que el Parlament hagi fet el primer pas per suprimir els privilegis fiscals concedits a l'empresa nord-americana el 2014.

En declaracions a l'ACN, Segura assenyala que els promotors podrien presentar un contenciós administratiu contra la Generalitat o bé «reformular el projecte». En canvi, des de la plataforma Aturem Hard Rock, celebren la mesura i insisteixen que el Govern retiri la llicència de casino a la companyia. La seva portaveu, Anna Recasens, demana «enterrar definitivament» el projecte.

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres a la tarda tramitar per lectura única, per via exprés, la reversió de la fiscalitat del joc. A proposta d'ERC i Comuns, i amb el vot favorable també de PSC i CUP, s'ha fet el primer pas perquè el macrocasino que s'hauria d'instal·lar a la Costa Daurada pagui uns impostos del 55% i no del 10% com es va rebaixar ara fa deu anys. Aquest era un dels punts de l'acord d'investidura entre els republicans i els comuns amb el PSC.

L'alcalde de Vila-seca ha lamentat aquesta decisió. Considera que «el sud de Catalunya ha estat una moneda de canvi del nord» i que «partits que no tenen representativitat territorial – en referència als Comuns – acabin influint en projectes d'una manera tan frívola». Creu que amb el canvi de normativa es «posa en qüestió l'estabilitat, la seguretat jurídica i la seriositat del país». Segura manifesta que aquesta acció podria «posar en risc» no només Hard Rock, sinó també altres futures inversions al territori.

El vila-secà recorda que Hard Rock va presentar-se a un concurs públic amb unes condicions que ara han canviat. «És una cosa gravíssima», diu i avisa que els promotors podrien presentar un contenciós administratiu contra la Generalitat «per demandar danys i perjudicis» o «reformular el projecte».

El complex està projectat al terme municipal de Vila-seca i de Salou. L'ACN ha contactat amb l'alcalde de Salou, Pere Granados, per valorar la proposta aprovada, però no s'ha donat resposta a la petició.

«Enterrar» el projecte

Des d'Aturem Hard Rock «celebren» que es posi sobre la taula la reducció dels beneficis fiscals del joc. La seva portaveu, Anna Recasens, destaca la «pressió social i política» que han fet els últims mesos per arribar a la mesura que, si res canvia, s'aprovarà les pròximes setmanes.

Recasens assenyala que és una manera de «desincentivar» la inversió de l'empresa nord-americana, però demana «enterrar definitivament» el projecte. Per això, des de la plataforma insisteixen en la retirada de la llicència de casino a la companyia.

L'entitat creu que ara Hard Rock haurà de decidir «si els surt a compte tirar endavant el projecte». Recasens remarca que «no és necessari ni pel Camp de Tarragona ni per Catalunya». «Amb casino o sense casino, una mega construcció d'aquestes mesures, continua amb un model que no és ni viable ni necessari al Camp de Tarragona», comenta.