Altafulla redueix les bonificacions per instal·lar plaques fotovoltaiques

L’Ajuntament d’Altafulla va votar favorablement a reduir les bonificacions per instal·lar plaques solars al municipi al plenari municipal del darrer 25 de novembre. El consistori va aprovar fa un temps una bonificació fiscal del 50% de l’IBI per aquells ciutadans que instal·lessin plaques solars als seus habitatges sota un màxim de 1.000 euros. La mesura aprovada en el darrer ple reduirà aquest topall als 300 euros, propiciant que alguns veïns que havien tirat endavant aquesta instal·lació veuran augmentat aquest impost l’any vinent.

La mesura, aprovada amb els vots favorables del govern municipal i amb la negativa d’Alternativa Altafulla, forma part de la reestructuració fiscal que està realitzant l’Ajuntament per tal de sanejar els seus comptes. Jordi Molinera, coalcalde d’Altafulla, assegura haver pres aquesta decisió perquè aquesta instal·lació «ja està bonificada a través dels ajuts europeus o els que ofereix la Generalitat». A més, Molinera remarca que aquest reajust «només afectarà les famílies amb més riquesa i els que tenien un IBI d’uns 700 euros no veuran augmentada la factura».

No obstant això, la iniciativa ha creat la indignació entre alguns dels veïns del municipi, els quals han creat un grup de WhatsApp per compartir la seva situació. Pedro Maroto, un dels veïns afectats per la mesura, assegura que hi ha un total de 250 famílies que veuran incrementat el seu IBI. El veí expressa que alguns dels afectats no han estat capaços d’accedir encara a cap bonificació perquè han acabat d’instal·lar les plaques durant aquest any.

Davant d’això, l’agrupació veïnal està buscant la manera d’enviar al·legacions contra aquesta modificació i ha parlat amb alguns dels grups de l’oposició per poder fer pressió. Maroto detalla que també tenen intencions d’acudir al següent consell plenari per mostrar la seva indignació.

Francesc Farré, regidor d’Alternativa Altafulla, calcula que la mesura suposarà un estalvi de 71.200 euros per l’Ajuntament d’Altafulla, tot criticant que les famílies afectades hagin de carregar amb aquesta despesa. A més, el regidor a l’oposició va assenyalar com una «contradicció», el fet que «es defensi el desplegament de plaques fotovoltaiques mentre es redueix en un 70% les bonificacions d’aquestes».

No obstant això, Jordi Molinera considera que posar plaques solars a Altafulla «surt cap per mans» gràcies als diferents ajuts que existeixen. El coalcalde explica que «continuaran havent-hi bonificacions, però pot ser no tant», assenyalant que «no haurien d’anar destinades a cases amb 1500 metres quadrats de jardí».