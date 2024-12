Salou crearà una oficina per impulsar el turisme esportiu

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou està decidit a augmentar la seva aposta pel turisme esportiu, tal com ho ha transmès l’alcalde, Pere Granados, a la trobada anual amb la premsa. El batlle ha valorat positivament una «molt bona temporada de turisme», on assegura que s’han vist hotels amb una ocupació del 90% durant el pont de la Puríssima, una època en la qual estaven habitualment tancats.

Granados considera que l’impuls del turisme esportiu és «una de les maneres de continuar avançant cap a la desestacionalització», motiu pel qual, l’Ajuntament crearà una nova oficina dedicada a aquesta matèria dins del Patronat de Turisme.

L’alcalde ha volgut destacar la presència de tres pavellons esportius al municipi que, complementats amb equipaments a l’aire lliure i el Complex Esportiu de Salou, generen «un gran clima per la pràctica de l’esport professional i amateur». Granados considera que l’altre gran eix de l’augment del turisme fora de la temporada estival és la creació de productes turístics, una línia en la qual també volen seguir treballant.

Un any milionari

Pere Granados també va destacar a la trobada les inversions que ha rebut el municipi durant els dos darrers mandats, les quals ascendeixen a 57 milions d’euros. Entre aquestes es troben els 15 milions d’euros aportats per les obres del barranc de Barenys i la mateixa quantitat destinada al projecte de l’eix cívic. El batlle també va destacar les inversions a la nova estació, el projecte red.es o els diferents fons europeus als quals ha tingut accés el municipi.

Pel que fa a la implantació del tramvia, Granados valora que la pressió exercida pel consistori que lidera ha aconseguit «un benefici per l’urbanisme de Salou i la resta de municipis implicats». Amb tot, l’alcalde declara que «Salou es troba davant d’una gran transformació tant urbana com turística» on s’han aconseguit «les grans reivindicacions històriques del municipi».