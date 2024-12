El PP exigirà a la Generalitat que aprovi el PDU per avançar amb el Hard Rock

The Guitar Hotel at Seminole Hard Rock Hotel & Casino dels Estats Units.Booking

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Popular de la província de Tarragona portarà el projecte de Hard Rock al Parlament de Catalunya. Serà aquest dijous quan el diputat del PP Pere Lluís Huguet presenti una proposta de resolució en la qual s’exigeix a la Generalitat que aprovi el Pla Director Urbanístic (PDU) del futur complex d’oci de la província.

Pel diputat reusenc, «és importantíssim que la situació es desencalli per poder atreure inversions a Tarragona». Huguet ha denunciat que el Govern encara no s’ha posicionat pels pactes que té amb ERC i Comuns, però que aquest dijous hauran de prendre una determinació. «El projecte està bloquejat per un joc polític del PSC. Però Tarragona necessita que es desencalli la situació per rebre una inversió tan important com aquesta», ha explicat Huguet.

El Partit Popular ha lamentat que aquest cas posa en perill futures inversions que vulguin arribar a la província per la inseguretat jurídica en la qual es troba el projecte de Hard Rock. «Hem de donar seguretat jurídica a aquells inversors que vulguin venir a la nostra província a crear riquesa. No pot ser que un empresari que vol aterrar a Tarragona trigui 10 anys a saber si podrà desenvolupar la seva activitat i, a sobre, ara se li canvien les condicions amb les quals havia pactat», ha alertat Huguet, amb relació al canvi dels impostos i taxes que hauria de pagar l’empresa pel pacte de govern entre el PSC, ERC i Comuns.

Huguet ha reiterat que aquest tipus d'inversions afavoriran la desestacionalització del sector turístic, perquè el complex d’oci inclou sales de concerts, galeries comercials, un centre de convencions i hotels, entre d’altres. «Al centre de Tarragona i de Barcelona hi ha un casino i ningú diu res. Aquí, el casino ocupa una petita part de tot el projecte. El més important és que Tarragona necessita desestacionalitzar el turisme i rebre inversions», ha indicat el diputat.

El diputat ha alertat de les indemnitzacions milionàries a les quals hauria de fer front la Generalitat per l’incompliment d’un contracte públic i perquè els promotors ja han depositat un fiança. «Els promotors de Hard Rock ja han abonat una fiança de 13 milions d’euros. El Govern català ha d’anar amb molta cura, perquè ens podem trobar amb una indemnització rècord», ha manifestat el diputat popular.

Per aquest motiu, el Partit Popular demana que es porti a terme l’informe de l’impacte ambiental i que s’aprovi la PDU per acabar de desencallar la situació i que el projecte d’oci sigui una realitat.