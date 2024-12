El Festival Festiuet es trasllada a Salou el proper any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de dos anys d’espera, el Festival Estiuet que se celebrava al Vendrell es traslladarà a Salou per la pròxima edició 2025. Aquest se celebrarà els dies 18 i 19 de juliol a la capital de la Costa Daurada.

Entre els artistes confirmats per al cap de setmana musical hi ha Camela, King Africa, Oques Grasses, Figa Flawas, Buhos, The Tyets, Iseo & Dodosound, Julieta, Green Valley, Amygdala, Jazz Woman, Gea, Tribade, La Sra Tomada i Adala. Segons l’organització només queden tres artistes per anunciar.

El Festiuet és una proposta nova, fresca i innovadora, per a poder disfrutar de dos dies plens de la millor música del panorama català.

Oques Grasses, arriba per presentar la seua nova gira Coda, i fer que el públic canti a plens pulmons tots els temes coneguts. A més, arribaran acompanyats de Camela, una de les bandes més mítiques d’Espanya, i amb una increïble trajectòria.

L’horari del festival serà de 18h a 6h i ja es poden adquirir les entrades al web del festival. Els tiquets valen 30 euros per a divendres; 35 euros dissabte i l’abonament per als dos dies costa 48 euros, a part despeses de gestió.