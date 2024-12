El Festiuet, un dels festivals més potents de Tarragona, deixa El Vendrell i es celebrarà el 2025 a Salou

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festiuet, un dels festivals de música més potents de la demarcació de Tarragona, ha pres aquest any un canvi de rumb i deixarà de celebrar-se al Vendrell per tenir lloc a Salou. El parc dels Emprius acollirà aquesta cita el 18 i el 19 de juliol amb un total de 20 concerts. La notícia va saltar aquest dimarts per sorpresa a través d’unes renovades xarxes socials del festival. Les dates van ser anunciades fa una setmana a través d’un vídeo, però es desconeixia la seva ubicació i els artistes participants.

El cartell comptarà amb alguns dels noms més potents de la música en català com The Tyets, Figa Flawas, Julieta o Oques Grasses. Cal destacar que aquests últims només han anunciat set concerts per aquest 2025. A banda, el festival disposarà de noms històrics de tot l’estat espanyol que darrerament no es veien als circuits com Camela, King Africa o Green Valley.

Aquesta edició també mostra una aposta per la música electrònica amb artistes com Iseo & Dodo Sound, Adala o la Sra Tomasa. El cartell deixa encara quatre incògnites per confirmar. Aquesta nova proposta ha generat una gran rebuda entre el públic, aconseguint superar els 2.000 abonaments pels dos dies venuts en les primeres 24 hores del seu llançament.

La celebració d’aquest esdeveniment coincidirà amb la capitalitat de la cultura catalana que ostentarà Salou durant tot el 2025. Pere Granados, alcalde del municipi, destaca que «l’any vinent serà exponent de la nostra identitat com a poble, per la qual cosa aquest festival significa un valor afegit a la catalanitat del nostre municipi, a una programació de màxima qualitat que treballem, i, en definitiva, a una oferta turística que atraurà gent de tot arreu». De fet, el certamen compta amb el suport de l’Ajuntament de Salou en el marc d’aquesta capitalitat.

Dos anys després

L’esdeveniment que s’estrenarà a Salou l’any vinent arriba dos anys després de la darrera edició celebrada, la qual va tenir lloc l’estiu de 2025. L’Ajuntament del Vendrell i l’empresa promotora del Festiuet van tallar relacions l’any passat i van anunciar que aquest esdeveniment no tindria lloc a la platja de Coma-ruga.

Ni l’empresa ni el consistori van donar detalls sobre el motiu d’aquesta cancel·lació, però l’esdeveniment va ser motiu de queixes de veïns. El Diari Més ha pogut saber que l’empresa promotora de l’anterior format ja no es fa càrrec de l’esdeveniment de Salou, tot i que es desconeix qui ha agafat les rendes de l’edició salouenca.