El conjunt romà de Centcelles incorpora un nou itinerari, així com audioguia i signoguia gratuïtes

Centelles compta amb nous panells informatius per millorar l'estada del visitant.MNAT

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), conjuntament amb el programa Visitmuseum del Departament de Cultura de la Generalitat, han impulsat una sèrie de millores a la visita del conjunt romà de Centcelles, a Constantí. L’objectiu ha estat ampliar l’experiència dels visitants al monument, reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, i contribuir a una millor comprensió de les restes conservades i la seva evolució històrica.

Una de les accions impulsades ha estat la instal·lació de vuit plafons explicatius amb l’objectiu d’ajudar els visitants a interpretar el conjunt, tant durant el recorregut a l’interior del monument com a l’exterior. Aquests nous punts de suport durant la visita permeten aprofundir sobre les parts del monument, les seves vicissituds històriques i les principals hipòtesis plantejades pels investigadors.

El recorregut incorpora també un panell mòbil a la Sala de la Cúpula per comprendre millor la iconografia del mosaic, un dels punts més extraordinaris del conjunt. Al mateix temps, els visitants podran seguir un itinerari per l’exterior del monument que permet millorar la comprensió d’espais com els banys o la façana posterior del conjunt.

L’accessibilitat és un altre dels punts que s’ha millorat, amb una renovació de la maqueta tàctil del monument, que ara incorpora informació en Braille i amb lletra augmentada per ajudar en la interpretació de les diferents parts de Centcelles.

El MNAT té previst continuar treballant en els propers mesos en la millora de la visita a Centcelles, amb noves millores que afectaran la vitrina de la Sala Quadrilobulada i la incorporació, a través de diferents recursos tecnològics, del model 3D creat a través del programa Giravolt del Departament de Cultura.

Audioguia i signoguia gratuïtes

En paral·lel a aquestes millores, estrena audioguia i signoguia gratuïtes creades en el marc del programa Visitmuseum. Els museus de Catalunya a les teves mans del Departament de Cultura.

A través d’aquest nou recurs, els visitants podran accedir a les explicacions d’un expert en el monument i de la seva acompanyant mentre recorren les diferents parts del monument.

L’audioguia està disponible en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès), mentre que la signoguia s’ha elaborat en Llengua de Signes Catalana. Ambdós recursos són accessibles a través dels dispositius mòbils dels visitants.

Activitat amb ulleres de realitat virtual

Per tal de donar a conèixer les millores aplicades al monument, durant aquestes festes de Nadal el MNAT ha programat l’activitat Enlaira’t a la cúpula de Centcelles els diumenges 15, 22 i 29 de desembre i 5 de gener.

De 10 a 14 h, els visitants podran fer servir unes ulleres de realitat virtual per elevar-se i observar de prop les pintures i el mosaic de la cúpula, gràcies al model 3D del monument creat pel programa Giravolt del Departament de Cultura.

L’activitat, que estarà guiada per un equip de d’educadors i dinamitzadors culturals, estarà inclosa en el preu de l’accés al monument, sense necessitat de reserva prèvia.