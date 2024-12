Un tren es salta un semàfor en vermell a Roda de Berà i està a punt de col·lidir amb un altre

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

La tarda d’aquest dissabte es va viure un episodi de tensió a la línia R13 de Rodalies. Un tren va saltar-se un semàfor en vermell a l'estació de Roda de Berà, posant-se a escassos metres d'un altre tren que circulava en direcció contrària. L'incident, que segons testimonis i vídeos publicats a la xarxa social X (antic Twitter), va estar a punt de desencadenar en un greu accident, està sent investigat per Renfe i Adif.

La primera alerta sobre els fets va aparèixer a les 18:38h, quan un usuari va publicar un vídeo mostrant un tren aturat just després de la senyal vermella. Posteriorment, a les 19:06h, es va difondre un segon vídeo que evidenciava la perillositat de la maniobra, amb només pocs metres de distància entre els dos combois implicats.

Segons ha explicat a X Dignitat a les Vies, el protocol ferroviari, en casos d'infracció d'un semàfor en vermell, el maquinista ha de ser retirat de manera cautelar i sotmès a proves d’alcohol i drogues. A hores d’ara, no s’ha confirmat oficialment si aquest procediment s'ha seguit, però Rodalies ha assegurat que està investigant l’incident.

Renfe ha confirmat que s'estan estudiant les causes de l'incident i una vegada s'acalreixi quin ha estat el problema es procedirà a prendre les accions oportunes perquè no es repeteixi aquest situació.

Una odissea per als passatgers

El que va començar com un possible accident es va convertir en un infern logístic per als viatgers del tren afectat. Segons relats a les xarxes socials, els passatgers van quedar retinguts durant més de dues hores a l’interior del tren, sense cap tipus d'informació ni assistència. Un usuari es queixava que el personal havia abandonat el tren i que els Mossos d’Esquadra observaven la situació sense intervenir.

A les 22:09h, els viatgers van ser evacuats del tren mitjançant passarel·les provisionals i traslladats a busos. No obstant això, les complicacions van continuar: a Plana-Picamoixons, van haver de baixar de nou dels busos per reprendre el viatge amb un altre tren.