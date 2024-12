L’Ajuntament de la Canonja crearà una empresa pública per promocionar habitatge social

Els terrenys expropiats es troben a la cantonada entre l’avinguda de Tarragona i l’avinguda de les Garrigues, on es podran construir un centenar d’habitatgesTjerk van der Meulen



L’Ajuntament de la Canonja està treballant per crear una empresa municipal dedicada a la promoció d’habitatge social. Així ho detalla l’alcalde del municipi, Roc Muñoz, qui estima que aquest ens podrà veure la llum durant l’any 2025.

Muñoz explica que s’ha pres aquesta decisió per donar resposta a una problemàtica creixent a la Canonja, on els joves «troben moltes dificultats per residir al municipi i acaben marxant a poblacions properes».

El batlle manté que l’ens s’impulsarà inicialment amb «una estructura petita» per posar a prova les capacitats d’aquest. Un cop constituïda, les primeres actuacions se centraran en diversos solars de propietat municipal on s’estima que es podran crear entre 10 i 12 habitatges. Els arquitectes municipals ja estarien treballant en els avantprojectes d’aquests equipaments.

Tot i això, des de la corporació municipal apunten que es tracta d’un projecte molt embrionari que encara no té definits els costos que suposarà ni la capacitat anual per construir. Segons l’alcalde, els plans serà iniciar amb actuacions modestes que permetin veure «com funciona» aquest model.

Muñoz remarca que l’objectiu d’aquesta actuació «no és fer créixer el municipi d’una manera desorbitada», sinó «evitar el creixement vegetatiu que ha patit la Canonja durant els darrers anys».

Des del consistori assenyalen que la situació actual del mercat immoniliari impossibilita l’accés a l’habitatge amb una oferta de lloguer pràcticament inexistent i un mercat de compra que «no s’adequa a les necessitats dels demandants en moltes ocasions».

Projecte a Llevant

Paral·lelament a la creació d’aquesta empresa municipal, l’Ajuntament de la Canonja ha iniciat també l’ampliació de sol públic amb l’expropiació d’un terreny entre les avingudes Tarragona i de les Garrigues, a tocar del CAP. Roc Muñoz explica que el consistori es farà càrrec de la urbanització d’aquests terrenys on s’estima que s’hi podran construir un centenar d’habitatges d’ús social.

Aquest és un projecte de més envergadura que des de la corporació municipal assenyalen que «tardarà temps a materialitzar-se». Tot i això, ja s’han fet els primers passos d’expropiació i aviat es començarà la urbanització per tal de tenir la zona enllestida per poder promoure l’habitatge quan arribi el moment.

Roc Muñoz explica que l’objectiu de la Canonja «no és créixer cap a Bonavista», barri tarragoní situat a l’est de l’esmentada zona, sinó que el creixement es projecta en els terrenys al nord del CAP, en direcció a l’A-7.

De fet, en aquest espai hi ha projectats diversos equipaments municipals que acabaran de constituir aquesta nova barriada. Entre aquest es troba una nova parcel·la poliesportiva amb pistes de pàdel i una piscina coberta, completant així l’actual poliesportiu i la piscina municipal. Al costat d’aquesta parcel·la es delimitarà una àrea educativa per acollir una possible futura llar d’infants municipals.

Finalment, es té previst disposar una àrea allargada en paral·lel a l’A-7 com a parcs i jardins urbans, per augmentar la zona verda d’aquesta urbanització.

Amb tot, des del consistori esperen que aquesta zona es reivindiqui com una nova centralitat del municipi, unint els projectes esmentats amb el CAP i la plaça d’Ernest Lluch.