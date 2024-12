Frustren un intent d’ocupació en una urbanització del Catllar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Municipal del Catllar i els Mossos d’Esquadra ha permès evitar un intent d’ocupació a la urbanització Masia Boronat del municipi. L’actuació que va tenir lloc el passat 4 de desembre.

La Guàrdia Municipal va tenir coneixement de moviments sospitosos en una propietat privada i va activar el protocol d’intervenció, desplaçant-se al lloc dels fets i sol·licitant suport als Mossos d’Esquadra. La resposta ràpida i coordinada va impedir que l’intent d’ocupació es materialitzés, garantint així la protecció de la propietat i la tranquil·litat del veïnat.

L’alcalde del Catllar, Xavier Canadell, ha destacat la importància d’aquesta operació com a mostra de l’aposta de l’Ajuntament per la seguretat al municipi. «Ens prenem molt seriosament la seguretat al Catllar. La col·laboració entre la Guàrdia Municipal, els Mossos d’Esquadra i la col·laboració dels veïns i veïnes és clau per prevenir situacions d’aquest tipus i garantir que els veïns se sentin protegits en tot moment».

Al seu torn, Jordi Ruiz, segon tinent d’alcalde i regidor de Seguretat del Catllar assegura que «apostem per reforçar les mesures de seguretat a tot el municipi. Hem ampliat els recursos destinats a la Guàrdia Municipal i coordinem una comunicació estreta i directa amb els veïns per actuar amb eficàcia davant qualsevol incident».