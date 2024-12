El Morell programa diverses activitats per les festes de Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Morell tornarà a omplir-se d’activitats durant totes les festes de Nadal, fins al gener de l’any vinent. Des del Concurs de Pessebres, ja actiu, fins al tradicional Tió, passant per concerts, tallers i espectacles. Les activitats s’allargaran fins al gener, amb una programació que ha estat dissenyada per gaudir en família i gaudir plegades i plegats d’aquestes dates tan especials.

L’alcalde, Eloi Calbet, ha destacat l’esforç de les entitats locals per fer possible aquesta extensa programació: «Aquestes festes són una gran oportunitat per a posar en valor les nostres tradicions i trobar-nos al carrer i a tots els espais que estaran oberts per acollir activitats i esdeveniments». A més, ha agraït el suport de les associacions i voluntaris que fan que el Nadal morellenc sigui únic.

Un dels actes més transversals serà el Concert per La Marató, un esdeveniment solidari que comptarà amb la participació de diferents agrupacions locals com la Coral Guspira i l’Escola de Música del Morell. «La cultura és un dels pilars del nostre Nadal, i amb aquest concert unim art i solidaritat per fer-ne una celebració encara més especial», ha explicat Miquel Roig, regidor de Cultura i Festes.

Altres activitats destacades són el ballet de «El Trencanous» i el Parc de Nadal al pavelló municipal, on petits i grans podran gaudir de tallers i atraccions.

No hi faltaran les activitats tradicionals, com el Tió o la Cavalcada de Reis, que esperen amb il·lusió els més petits. També hi haurà moments culturals amb espectacles com «Sota els Estels», del grup de Teatre la Sala, i per al retrobament amb amics i familiars amb el Sopar de Cap d’Any, un esdeveniment que ja s’ha consolidat com un clàssic al municipi. I, per segon any consecutiu, s’organitza el Cap d'Any jove fins a la matinada.