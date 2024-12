El programa ONA Activa’t fomenta l’ocupació a Salou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa ONA Activa’t —Ocupació, Necessitats bàsiques i Acompanyament— ha propiciat l’activació laboral 10 persones en situació de vulnerabilitat a Salou, beneficiàries del fons de solidaritat d’Agbar i de la tarifa social de l’aigua d’aquest municipi de Tarragona, gràcies a les accions i oportunitats generades en el marc de la iniciativa, que té com a objectiu impulsar l’ocupació i l’acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat en la recerca d’una feina de qualitat.

En aquest sentit, amb aquest programa social, que ha nascut de l’aliança entre l’Ajuntament de Salou, la Creu Roja i Agbar, amb una inversió de més de 8.500 €, s’han potenciat les competències personals i laborals de les persones participants, mitjançant un model d’intervenció integral i personalitzat. Els participants, en la seva majoria d’entre 46 a 66 anys, han reforçat el seu enfocament en el treball per competències. Aquesta tasca ha facilitat l’activació d’una majoria de 9 persones que han realitzat formacions bàsiques i d’una persona que també n’ha cursat de tècniques.

La tipologia de contractació és variada: temporal per circumstàncies de producció i indefinida, tant en jornada parcial com completa. D’altra banda, els sectors amb més insercions laborals estan relacionats amb l’àmbit del comerç, de l’hostaleria i el sociosanitari. El desplegament del programa a Salou confirma, per tant, una millora substancial en tots els àmbits sociolaborals, especialment en l’autodeterminació i el desenvolupament personal.

L’ONA Activa’t a Salou va arrencar al febrer d’aquest any amb la selecció de les persones participants i amb l’organització de les primeres sessions per definir els objectius individuals.