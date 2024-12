El simulacre d'accident greu a Repsol «ha funcionat prou bé»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha fet aquest dimecres al matí un simulacre d'un accident greu amb una fuita dins les instal·lacions de Repsol, al polígon nord petroquímic de Tarragona. S'ha confinat la població dels municipis del Morell, la Pobla de Mafumet i Perafort amb una afectació de 10.000 persones.

A banda de provar les sirenes de risc químic i les alertes mòbils, aquest cop s'han activat els cossos d'emergència o els equips per fer mesuraments de la toxicitat. La consellera d'Interior, Núria Parlón, ha assegurat que la prova «ha funcionat prou bé», tot i que ha reconegut que «si fos una situació real, potser no aniria tot tan rodat». Ha insistit que la simulació els ha permès «avaluar l'operativitat» del PLASEQTA.

Quan passaven quatre minuts de les 11 del matí, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha rebut una trucada d'un treballador de Repsol alertant d'una fuita d'amoníac amb afectació a l'exterior arran d'un accident dins les seves instal·lacions, amb tres persones ferides. D'aquesta manera s'iniciava aquest dimecres al matí el simulacre del PLASEQTA.

Al tractar-se d'una simulació, el CECAT i el consell assessor del PLASEQTA, ja estaven reunits a l'edifici del 112 de Reus. Després d'avisar tots els alcaldes de les poblacions afectades i els cossos d'emergències, un tècnic de Protecció Civil ha activat l'avís als telèfons mòbils de la zona amb el sistema ES Alert a les 11.13 amb l'ordre de confinar-se. Uns minuts abans, a les 11.11 h s'havien activat les sirenes de risc químic.

Durant el simulacre han participat diversos cossos d'emergències com ara els Mossos d'Esquadra, els Bombers, el SEM o les policies locals, entre altres. Des del SEM, per primer cop, s'ha utilitzat el túnel de descontaminació. A més, Protecció Civil ha subratllat que per primera vegada no s'han rebut trucades al 112 preguntant pel so de les sirenes. Consideren que és una «bona notícia» perquè la ciutadania estava al cas del simulacre.

Tota la prova ha estat capitanejada des del consell assessor del PLASEQTA, reunit a la capital del Baix Camp, i encapçalat per la consellera d'Interior, Núria Parlón, conjuntament amb la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López, i de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.

Més simulacres

Parlón ha subratllat la importància de fer simulacres d'aquest tipus: «Ens permet en una situació simulada posar en funcionament el sistema per veure quin recorregut de millora hi pot haver o si tot el que hi ha previst funciona com el pla contempla». La consellera ha comentat la necessitat de tenir la «cultura de la prevenció», «especialment» al Camp de Tarragona on hi ha el PLASEQTA, ha dit.

Per això, ha avançat que es continuaran fent simulacres d'aquestes característiques. «És necessari posar tots els serveis d'emergències a treballar de manera coordinada per evitar el risc i protegir a la població», ha acabat.