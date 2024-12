Salou tanca un acord de 15 milions d'euros per finançar l’Eix Cívic

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou aprovarà el pròxim 18 de desembre el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per determinar com s’implantarà el tramvia al nucli urbà de Salou. Aquest pacte també implicarà el compromís d’invertir 15 milions d’euros per part de l’executiu català en les obres d’urbanització de l’Eix Cívic.

D’aquesta manera, les dues administracions desbloquegen els compromisos signats el 2013 per finançar la nova imatge del municipi després del desmantellament del corredor ferroviari. Les actuacions generaran una àrea d’integració urbana que està cridada a ser «una nova centralitat de referència al municipi».

El conveni respon a una de les principals demandes de l’Ajuntament de Salou respecte al desplegament del tramvia i es compromet a què aquest vehicle circularà sense catenàries ni vorades a la zona central, que ocupa una longitud de 750 metres.

La urbanització de l’eix Cívic consistirà en una gran avinguda de gairebé 2 kilòmetres per a vianants i serveis paral·lela als passejos de la línia de costa. La via comptarà amb àmplies zones verdes i arbrades i set nous encreuaments.

A més, aquest nou espai inclourà una gran plaça central de gairebé dues hectàrees que inclourà diversos equipaments públics, entre ells un pàrquing soterrani amb més de 500 places. En l’àmbit urbanístic, s’integraran els elements històrics de la zona, creant un conjunt monumental que inclourà la Torre Vella, l’estació del Carrilet i l’església de Santa Maria, entre altres elements.

Un acord tancat

Aquesta peça, que mantenia en suspens l’avanç de la primera fase del tramvia, es va desbloquejar després del canvi de Govern a la Generalitat de Catalunya, quan Silvia Paneque, regidora de Territori, es va comprometre amb Pere Granados, alcalde de Salou, a finançar el projecte després d’una reunió a l’Ajuntament poc temps després de assumir el seu nou càrrec.

El conveni es va formalitzar el passat 12 de novembre després d’una trobada de coordinació entre l’alcalde i el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, on es va ampliar en un milió el compromís anterior. Pere Granados considera que aquest acord «permet donar un impuls definitiu a un dels projectes més importants de transformació i ordenació del paisatge urbà», tot ajudant a «recuperar espai per les persones».