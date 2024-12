Protecció Civil farà avui un simulacre per accident químic al Morell i la Pobla de Mafumet

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil realitzarà aquest dimecres un simulacre de confinament per accident químic greu al polígon nord de Tarragona. Aquest afectarà el nucli urbà i la zona industrial del Morell i de la Pobla de Mafumet, que hauran de confinar-se a l'edifici més proper en el moment en el qual sonin les sirenes i rebin l'alerta al mòbil.

L'exercici s'emmarca en el Plaseqta i tindrà lloc a partir de les 11 hores. Concretament se simularà un accident greu a les instal·lacions de Repsol, situades al polígon nord de Tarragona. El so d'inici de les sirenes són 3 senyals d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons. El so de fi d'alerta és un senyal continu de 30 segons de durada.

Aquesta serà la tercera vegada que es realitzi un simulacre des de l'any 2022. «El Plaseqta és un dels plans més innovadors que es despleguen des de l’àmbit de Protecció Civil quant a l’aplicació de la integralitat de la resolució d’activació i aplicació dels instruments com la informació, formació, coordinació i tecnologia», va afirmar la consellera d’Interior, Núria Parlon durant la presentació de l'exercici el passat 8 de novembre.

Per aquest motiu estan cridades a confinar-se 10.000 persones, entre les quals s’inclouen uns 2.000 treballadors de Repsol i els veïns del Morell, La Pobla de Mafumet i Perafort.

«Les zones d’intervenció són les que es corresponen amb l’afectació de l’accident, que ens les marca seguretat industrial», va comentar la directora general. «L’escenari és un accident, una fuga tòxica, el que ens interessa és la pràctica del desplegament del Plaseqta, que es reuneixi tota l’estructura directiva, que l’empresa faci la trucada i desplegui un PAU, també que sonin les sirenes», va afegir Cassany.

Des de Protecció Civil van subratllar que des de la implantació del Plaseqta el 2020, s’han fet tres simulacres de risc químic. Cassany va recordar que el primer es va produir al polígon sud de Tarragona el 2022, quan es va demanar que es confinessin unes 65.000 persones.

El 2023, se’n va fer un altre al polígon de Constantí, on es van activar uns 150 efectius, els quals van participar en la simulació d’un accident de risc químic en una empresa d’aquesta àrea industrial.