Salou uneix forces amb tres municipis catalans per a impulsar un model turístic innovador

Els municipis de Salou, Lloret de Mar, Santa Susanna i l’Ametlla de Mar han formalitzat la creació de l’Aliança de Municipis Turístics Costa Catalana, un projecte que aglutina unes 16 milions de pernoctacions anuals. Aquesta nova entitat busca transformar el turisme de litoral cap a un model més sostenible, desestacionalitzat i alineat amb els reptes globals.

Aquest dilluns a Barcelona, representants de l’Aliança es van reunir amb la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé, per exposar els objectius principals de la iniciativa. L’alcalde de Salou, Pere Granados, va subratllar la importància del projecte afirmant que «amb la creació d’aquesta aliança s’estableix un espai per a l’intercanvi d’idees i experiències, a més de reivindicar la rellevància del turisme de costa per a l’economia del nostre país».

Entre les prioritats de l’Aliança destaquen la creació d’un sistema de finançament adaptat a les necessitats dels municipis turístics, l’impuls de millores urbanístiques, la formació i innovació en el sector, i la protecció dels espais naturals.

També s’han plantejat mesures per fomentar la mobilitat inclusiva i accessible, així com estratègies per garantir una sostenibilitat econòmica i social a llarg termini. Cristina Lagé va valorar positivament la iniciativa i va reafirmar el suport de la Generalitat per col·laborar en aquesta transformació. «Aquest tipus de projectes són clau per posicionar Catalunya com una destinació turística referent en qualitat i sostenibilitat», va afirmar la directora general.

La desestacionalització del turisme és un dels principals reptes de l’Aliança, que vol garantir que les destinacions del litoral català siguin atractives durant tot l’any. En aquest sentit, els municipis membres es comprometen a coordinar esforços i desenvolupar accions conjuntes que aportin valor afegit tant als residents com als visitants.

L’alcalde de Salou va remarcar: «Continuarem treballant per a millorar els municipis, especialment en termes de qualitat, innovació i sostenibilitat».