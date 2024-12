L’intercanviador de bus i tren pel tall de Rodalies es traslladarà a Cunit vuit dies

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mentre les obres del túnel de Roda de Berà avancen segons el calendari previst, Renfe ha anunciat noves modificacions que afectaran el pla alternatiu per carreteres. Es tracta de les obres a Sant Vicenç de Calders, que tallaran completament l’estació durant quatre caps de setmana. Els treballs es faran durant el cap de setmana del 25 i 26 de gener, els dies 1, 2, 8 i 9 de febrer i l’1 i 2 de març.

Aquestes obres impossibilitaran que aquesta estació funcioni com intercanviador entre els trens i el servei alternatiu d’autobusos per carretera. Per salvar aquest inconvenient, Renfe traslladarà la sortida dels autobusos a l’estació de Cunit, des d’on es distribuiran les connexions com fins ara.

Aquesta modificació deixarà també a Valls sense servei ferroviari, de manera que s’implementarà un servei alternatiu d’autobusos entre la Plana-Picamoixons i Cunit, on els usuaris podran agafar el tren per anar a Barcelona. D’aquesta manera, durant els caps de setmana indicats, Renfe oferirà una cinquantena d’autobusos més al pla alternatiu, arribant fins als 137.

Moment de la reunió entre responsables de Rodalies, alcaldes de Tarragona i associacions de transport ferroviari.Tjerk van der Meulen

Aquests vehicles connectaran amb Cunit les estacions de Reus, Tarragona Battestini, Vila-seca, l’Hospitalet de l’Infant, la Plana i Tarragona estació amb parades a Torredembarra i Altafulla. Des de Cunit es disposaran de tres trens per hora entre Cunit i Barcelona.

Aquests canvis s’han donat a conèixer en una nova trobada entre els responsables de Renfe i els diferents alcaldes de la demarcació de Tarragona amb motiu dels dos mesos de tall al túnel de Roda de Berà. Antonio Carmona, director de Rodalies, explica que el pla alternatiu funcionarà «igual que ara» amb l’excepció d’aquest canvi d’estacions.

Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls, ha expressat que la mesura «afectarà molts alumnes que agafen el tren els diumenges al vespre». Tot i això, considera que aquest és «un últim entrebanc» en el pla alternatiu de Rodalies. Per altra banda, Ferrer s’ha mostrat agraïda perquè les obres segueixin el calendari establert i ha demanat que «els trens que ara passen per Valls es quedin», una petició que hauria traslladat a Antonio Carmona.

Nil Magrinyà, president de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Valls i l’Alt Camp, també s’ha mostrat preocupat per aquest nou pla alternatiu, assegurant que «s’ha demostrat una falta de planificació davant aquestes obres». Magrinyà considera que seria una millor opció mantenir el transport ferroviari fins a l’antiga estació de Roda de Berà i considera que el servei per carreteres «duplicarà o triplicarà el trajecte» per culpa de l’horografia del terreny.

També a Barcelona

Aquests mesos marcats per les obres de Rodalies tindran un afegit més entre el 2 i el 4 de gener, on les obres d’accés a l’aeroport del Prat obligaran a tallar la connexió ferroviària entre Gavà i Barcelona. Per aquest motiu, s’impulsarà un nou servei alternatiu de transport per carretera de 68 autobusos entre aquestes dues poblacions. D’aquesta manera, els usuaris del sud de Roda de Berà hauran d’agafar dos serveis d’autobús per arribar fins a Barcelona.