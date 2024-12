El Govern veu «amb bons ulls» les proposicions d'ERC i Comuns per revertir la rebaixa fiscal al Hard Rock

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu veu «amb bons ulls» les dues proposicions de llei presentades per ERC i els Comuns que busquen revertir la rebaixa fiscal al Hard Rock. El Parlament té previst votar la tramitació per lectura única d'aquestes dues iniciatives al ple de la setmana que ve.

En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu la portaveu ha recordat que qui decidirà el sentit del vot del PSC serà el grup parlamentari però ha apuntat que des del Govern no veuen malament la proposta. De fet, els acords d'investidura del PSC tant amb ERC com amb els Comuns ja inclouen aquest compromís.

Les dues proposicions de llei busquen fer una reforma legal per suprimir els privilegis fiscals als promotors del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou -el Hard Rock-. Aquests privilegis provenen del 2014, quan es va modificar la llei per oferir diversos beneficis fiscals a Barcelona World, més tard conegut com a Hard Rock.

La modificació del 2014 permet que els macrocomplexos com el Hard Rock paguin només un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents al joc i no un 55% com els pertocaria. Les propostes d'ERC i els Comuns proposen revertir aquesta reforma perquè tributin al 55%.