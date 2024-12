Crema maquinària en un local a la Ronda d'Altafulla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns al vespre en un incendi d'un local a la Ronda d'Altafulla. L'avís el van rebre a les20.44 hores i es van desplaçar fins al lloc.

Segons explica el cos d'emergències el foc va cremar maquinària i material divers que hi havia a la planta -1 de l'edifici. La resta de l'estructura va quedar afectat pel fum. No hi va haver ferits.

Els bombers van procedir a l 'extinció de l'incendi amb la línia d'aigua i un cop estava extingit, van seguir amb la ventilació de l'edifici.