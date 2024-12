Torredembarra planta un centenar d’arbres i arbustos per combatre el canvi climàtic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant la setmana passada, Torredembarra ha celebrat la Festa de l’Arbre amb diverses activitats que han permès plantar un centenar d’arbres i arbustos en diferents espais del municipi. L’objectiu de la iniciativa ha estat augmentar la biodiversitat als parcs locals i contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic, seguint les directrius del Pla Director del Verd Urbà.

El punt culminant de la setmana va ser el dissabte 30 de novembre, al matí, amb una jornada participativa a la Zona Esportiva Municipal, que va reunir una trentena de persones en un acte obert a la ciutadania. A més, els dies 28 i 29 de novembre, els alumnes de 1r d’ESO dels instituts de Torredembarra van participar en la plantació d’arbres i arbustos als parcs per a gossos del carrer del Viló i del carrer de l’Hort de l’Oca.

Entre les espècies plantades hi ha garrofers, tipuanes, pebrer bord, mèlies, llentiscles i margallons, una combinació on predominen les autòctones per la seva adaptació al clima i menor necessitat d’aigua. Aquesta acció no només afavoreix la renaturalització d’espais urbans, sinó que també busca sensibilitzar la població sobre la importància de preservar el medi ambient.

La regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz, ha destacat que «amb accions com aquesta, avancem cap a un model de gestió del verd urbà més sostenible i adaptat a les necessitats del nostre entorn. No només millorem els nostres espais, sinó que també promovem un canvi de mentalitat que implica tota la ciutadania».

L’activitat ha estat organitzada per l’Associació Mediambiental La Sínia, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torredembarra a través de la Regidoria de Sostenibilitat. Aquesta actuació forma part del compromís del consistori per renaturalitzar els espais urbans i potenciar la qualitat ambiental del municipi.