El pàrquing projectat a Carles Buïgas de Salou tindrà un centre comercial i quatre plantes

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Salou ha aprovat inicialment el pla especial urbanístic per desenvolupar un pàrquing de 500 places al solar ubicat entre les avingudes Carles Buïgas, Pla de Maset i el carrer Torremolinos.

Situada davant de la discoteca La Cage, aquesta parcel·la suposa el límit de la zona turística del municipi amb els terrenys que ocupa Infinitum dins el Cap Salou. Actualment, està ocupat parcialment per una zona d’aparcament de zona blava.

En aquest indret s’ha projectat un pàrquing de quatre plantes i una més subterrània que disposarà d’una capacitat de 480 places. En total, es generaran 24.858 metres quadrats de superfície útil.

D’aquesta manera, la corporació municipal vol donar resposta a la transformació que patirà l’avinguda de Carles Buïgas, la qual serà exclusivament per a la circulació de vianants, així com altres artèries principals del municipi.

Fonts consistorials apunten que «aquest projecte és una necessitat social imperiosa per la futura morfologia urbana de Salou», destacant que busca «donar més espai a les persones, en detriment del trànsit rodat i dotar de millor qualitat de vida als residents i visitants».

De fet, un dels objectius d’aquesta iniciativa és donar també sortida a la demanda d’aparcament del sector hoteler de la zona, reservant 156 places per les empreses que ho desitgin.

En els pressupostos d’aquest 2025 l’Ajuntament ha reservat una partida de 3,5 milions d’euros per aquest projecte, la qual se suma als 2,8 reservada als comptes del 2024. La inversió total ascendeix per sobre dels 12 milions d’euros.

Un centre comercial

Al projecte inicial de pàrquing s’ha afegit destinar una part de l’equipament a un nou centre comercial, amb més places d’aparcament vinculades a aquest. El pla especial ara aprovat admet usos complementaris com el de restauració o bar i la corporació municipal ha confirmat que la idea d’aquest ús múltiple de l’espai tirarà endavant.

La zona comercial estarà ubicada a la planta baixa i al soterrani de l’edifici i ocuparà uns 9.000 metres quadrats. A diferència de les places d’aparcament, que seran gestionades per l’ens municipal, aquesta zona serà alienada a una empresa privada per la seva explotació.

A més, dins de l’equipament també es plantegen altres usos complementaris de mobilitat com espais reservats a operadors de lloguer de vehicles, punts de recollida i lliurament de paquets de comerç electrònic o aparcament d’autocaravanes, tot buscant reduir el trànsit al centre.

Es necessitaran 44 anys per recuperar la inversió de l’equipament

De manera paral·lela al pla especial urbanístic, l’Ajuntament de Salou ha impulsat un estudi per justificar la viabilitat econòmica del pàrquing amb centre comercial que s’ubicarà al final de l’avinguda Carles Buïgas. Per fer front a una inversió de prop de 12 milions d’euros, el consistori ha previst tres escenaris possibles, amb un préstec a 10, 20 o 30 anys.

Segons els càlculs de l’Ajuntament, l’explotació del pàrquing no resulta rendible si tenim en compte una amortització anual de més d’un milió d’euros i unes despeses anuals de més de 100.000 euros. Per aquest motiu, l’afegit de realitzar una concessió de la zona comercial a un tercer ajudaria a fer més rendible econòmicament el projecte.

Tot i això, només amb un cànon molt generós –calculat en uns 600.000 euros– la iniciativa podria estar amortitzada i començar a ser rendible abans dels vint anys. Cal destacar que aquest supòsit està definit com «molt improbable per l’estudi».

Tenint en consideració uns càlculs més realistes, amb un cànon de 350.000 euros a la zona comercial, l’aparcament no començaria a ser rendible fins 44 anys després de la seva posada en marxa. Per aquest motiu, l’estudi citat recomana «redimensionar el projecte amb una inversió menor i una rendibilitat acceptable», apuntant que «cal que la corporació valori aquest desequilibri i els seus efectes als pressupostos». Tot i això, per al moment el consistori tira endavant la iniciativa.