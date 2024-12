L’Ajuntament de Vila-seca aprova un pressupost per a l’any 2025 de més de 39 MEUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat divendres al vespre, el plenari de Vila-seca va aprovar el seu pressupost municipal per a l’any 2025 amb un valor de 39,63 milions d’euros.

A proposta de la regidoria d’Hisenda, Economia i Finances i amb el suport dels grups municipals de Vila-seca Segura i del Partit dels Socialistes de Catalunya, es va aprovar el pressupost municipal de la Corporació -consolidat amb el Patronat Municipal de Música i el Patronat Municipal de Turisme- per un total de 39.630.536 euros. En relació a les votacions, els grups municipals de Vila-seca en Comú i VOX van votar en contra i el regidor de Decidim Vila-seca es va abstenir.

Tal i com va anunciar la regidora d’Hisenda, Elisabet Torrademé en la seva intervenció, «aquest és un exercici pressupostari de molta responsabilitat perquè ens trobem en un context econòmic complex que continuarà davant la situació d’inestabilitat geopolítica mundial i on cal afegir a més la creixent inestabilitat climàtica, amb fenòmens meteorològics imprevisibles, que poden afectar greument les infraestructures locals i sobretot al sector primari. En aquest context, les previsions d’inflació pel conjunt de Catalunya es situen en el 2-3% pel proper any».

Malgrat això, la regidora va recordar que l’Ajuntament de Vila-seca continuarà desenvolupant les àrees estratègiques de serveis socials, joventut, esports i cultura amb suport a la comunitat educativa i avançant en el desplegament de polítiques d’habitatge i accions per activar el desplegament de programes per a l’eficiència energètica.

En relació al capítol d’inversions, les limitacions imposades per l’establiment de regles d’estabilitat pressupostaria imposen novament que, en el present pressupost, les quantitats dedicades a inversions siguin inusualment reduïdes i en línia amb les de l’exercici anterior, tot i que el proper any començaran els treballs d’execució del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Això però no implica un impacte a nivell dels projectes d’inversió ja que ja estan en execució o a punt d’iniciar-se projectes com són la segona fase de la remodelació de l’Estadi Municipal i la seva reconversió en Ciutat Esportiva i les obres destinades a la creació del centre d’interpretació Cal·lípolis, la millora revolucionaria de les condicions naturals i de resiliència de la Platja de la Pineda i el desplegament de la digitalització i eficiència energètica en tot el litoral de la Pineda.

Pel que fa als prop de d’1 milió d’euros destinats a inversions inicialment, cal destacar un dels projectes de ciutat intel·ligent vinculat a la seguretat i mobilitat (260.000 €), el projecte d’integració urbana del tramvia del Camp de Tarragona (250.000 €), el pla director de plaques solars (175.000 €), el pla de millora de la il·luminació (80.000 €), el pla de millora de vials municipals (36.000 €), les inversions a la séquia major (28.500 €), mobiliari per equipaments i serveis informàtics (50.000 €), i equipaments culturals (60.000 €), entre d’altres.

D’altra banda, el ple municipal també va aprovar per qüestions de caire tècnic la modificació de les ordenances fiscals sobre taxa d’ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública, la que fa referència a la taxa per la retirada de vehicles de la via pública i l’ordenança de gestió, inspecció i recaptació.

Finalment, el ple va desestimar les al·legacions presentades per l’Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l’Ebre contra l’ordenança de la taxa de recollida d’escombraries.