Els infants de Constantí gaudeixen de l’aventura d’anar a buscar els tions amagats a Centcelles

Un total de 45 famílies i més d’un centenar d’infants han participat aquest diumenge 1 de desembre de l’activitat Constanti-ó!!, una de les propostes que iniciava la programació nadalenca d’aquest any al municipi. L’activitat una vegada més ha superat totes les expectatives assolint un gran èxit de participació.

Un any més, totes les famílies participants es van donar cita al punt de sortida, a la plaça de l’Hospital, davant de la Biblioteca. Des d’allà van iniciar l’aventura d’anar a buscar el tions que aquest any es trobaven amagats als voltants del Conjunt romà de Centcelles. Segons els organitzadors, els tions viuen molt a prop de Constantí, en un lloc secret, però deixen pistes estranyes que sols poden ser vistes per gent amb mirada clara.

L’activitat ha comptat amb la col·laboració d’un grup d’alumnes de l’Institut de Constantí, que han fet d’exploradors i de guies dels grups familiars participants per tal de trobar els respectius tions, que ara ja descansen a cadascuna de les cases on passaran aquestes festes.

D'altra banda, des de la setmana passada i durant totes les festes de Nadal, Constantí s’ha omplert de tions que s’han distribuït estratègicament pels diferents carrers i places del poble, en una iniciativa que també repeteix a la programació nadalenca d’aquest any.