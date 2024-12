Comença la construcció del Pessebre de Sorra de la Pineda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Vila-seca i el Patronat Municipal de Turisme han donat a conèixer el programa de les festes de Nadal i Reis que va començar ahir, diumenge 1 de desembre i que aplegarà un total de 70 actes diversos de tot tipus.

El primer dels actes del programa serà l’inici de la construcció de la 25a edició del Pessebre de Sorra, al Parc del Pinar de Perruquet de la Pineda, el qual es preveu que ja sigui visitable i, per tant, estigui totalment enllestit, a partir del 8 de desembre.

En el seu 25è aniversari, el Pessebre de Sorra creixerà en dimensions i volum. D’aquesta manera, les escultures ocuparan uns 150 metres lineals de superfície i per alçar-les es faran servir més de 500 m3 de sorra, gairebé el doble que a les edicions anteriors.

Una de les novetats principals d’aquesta edició del Pessebre de Sorra és la realització del primer Nomad Nadal. El popular festival itinerant Nomad farà parada els dies 14, 15, 21 i 22 de desembre al Parc del Pinar de Perruquet amb un farcit programa d’activitats, com són el mercat de nadal, una àrea gastronòmica amb food trucks, tallers i espectacles familiars, actuacions musicals en directe i un bingo musical solidari en benefici als damnificats per temporal DANA de València.

«La unió d’aquestes dues marques d’èxit, el Pessebre de Sorra i el Nomad és un gran pas endavant per dinamitzar les festes nadalenques i oferir activitats per a totes les edats», ha explicat la regidora de Turisme Lluïsa Clavé.

A més, no hi faltaran els elements més estimats de sempre: el mercadet d’artesans, que estarà obert diàriament d’11.00 a 19.00 h, i la tradicional cantada de nadales a càrrec dels Cantaires de la Pineda i la Coral Nova Unió, que tindrà lloc el proper 6 de desembre a les 12.00 h.

A banda de la programació al voltant del Pessebre i el Nomad, la regidora Manuela Moya ha explicat els actes culturals, tot posant en relleu que «tenim al davant una programació de Nadal forta i potent, adreçada a tots els públics, sobretot enfocada especialment als infants de la nostra ciutat i a que les persones que ens visitin visquin la màgia d’aquestes festes com es mereixen».

D’entre aquests actes, cal destacar com a novetat la Fira de Nadal que enguany organitza l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vila-seca, per al proper dissabte 14 de desembre al Parc de la Riera. Cal recordar, a més, que com cada any hi haurà la recollida de cartes per als Reis Mags d’Orient ubicades a les haimes reials i a l’Oficina Màgica de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

Les recollides tindran lloc en el següent horari:

Dissabte 14 de desembre, d’11.00 a 14.00 h, al Parc del Pinar de Perruquet de la Pineda

Diumenge 15 de desembre, de 10.00 a 14.00 h, a la plaça de Sant Joan de la Plana

Dissabte 21 de desembre, de 10.00 a 14.00 h, al Castell de Vila-seca

Diumenge 22 de desembre, de 10.00 a 14.00 h, al Castell de Vila-seca

Dijous 26 de desembre, de 10.00 a 14.00 h, al Castell de Vila-seca

Dissabte 28 de desembre, de 10.00 a 14.00 h, al Castell de Vila-seca

Diumenge 29 de desembre, de 10.00 a 14.00 h, al Castell de Vila-seca

D’altra banda, la felicitació de Nadal a la plaça de l’Església serà el dijous 19 de desembre, amb la participació dels cors Petits Cantors, Allegro i Toldrà de l’Escola i Conservatori de Música de Vila-seca. S’encendrà l’arbre de Nadal i es repartirà entre els assistents el tradicional brou de Nadal.

El dissabte abans de Nadal, el 21 de desembre, el Teatre El Centru acollirà la representació d’El Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, a càrrec del Grup de Teatre La Tramoia, acompanyats per Olga Prats al violoncel i Tomàs Bernaus, en dansa. Sense moure’ns de l’àmbit cultural, també tindrà lloc el concert del Cant de la Sibil·la a càrrec del Cor DaCapo, a l’Església de Sant Esteve el dilluns 23 de desembre i, el 24 de desembre, els més petits gaudiran de la Festa del Tió a càrrec de l’Esplai l’Esclop. També es representaran els Pastorets al Teatre El Centru, el mateix dia de Nadal i el dissabte 28 a les 7 de la tarda i el 4 de gener a les 11.00 h.

Per la seva banda, els infants podran gaudir de l’espectacle familiar El senyor Tic-Tac i els moments perduts a càrrec d’Aleix Vidal. Aquest acte s’ha organitzat pel dia de Sant Esteve a les 12.00 h al Jardí del Castell i, a la tarda, hi haurà el tradicional Concert de Sant Esteve a l’Auditori Josep Carreras.

El Parc Infantil de Nadal obrirà les seves portes al Pavelló Municipal d’Esports de Vila- seca els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, mentre que el Parc Jove de Nadal serà els dies 27, 28 i 30 de desembre a l’Espai Jove de 18.00 a 22.00 h. Cal destacar que el dia 28 el Parc Jove es traslladarà a l’Skate Park, des d’on hi haurà un open d’skate. El mateix dia 28 Vila-seca celebrarà la Gala de l’Esport al Celler de Vila-seca a partir de les 7 de la tarda.

L’any finalitzarà amb el Tradicional Bany de Sant Silvestre a les 12 del migdia des del Parc del Pinar de Perruquet de la Pineda i l’arribada de l’Home dels Nassos a les 18.17 h al Castell de Vila-seca. De cara a la nit, hi haurà el Cap d’Any Jove, al Pavelló a partir de les 01.00 h, amb DJs, animació i sorpreses.

Com cada any, el programa posa punt i final amb l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient. A les 17.00 h arribaran a Vila-seca fent una cercavila pels carrers, a les 18.30 h està previst que facin l’adoració al Nen Jesús i a les 19.00 h començarà l’espectacle audiovisual i salutació des del balcó del Castell de Vila-seca. Recordem que el màping es retransmetrà en directe al Celler de Vila-seca i també al Parc del Pinar de Perruquet i a la plaça de Sant Joan de la Plana. La cavalcada, tant a la Pineda com a la Plana, començarà a les 19.20 h i finalitzarà amb el lliurament de regals.