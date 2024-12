La Festa del Calamar de Salou celebra un rècord històric a la seva 49a edició

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge al matí, el Club Nàutic de Salou s’ha convertit en l’escenari d’una de les tradicions marineres més antigues i emblemàtiques del municipi, la 49a edició de la Festa del Calamar.

Organitzada conjuntament per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Salou i el Club Nàutic, aquesta cita ha reunit 32 barques, 113 pescadors i pescadores, i ha aconseguit una pesca rècord de 731 calamars amb un pes total de 153,586 kg, superant àmpliament les captures de l’any passat, que van ser de 246 calamars amb un pes de 50,015 kg.

Una tradició genuïna de Salou

A només un any del 50è aniversari, aquesta festa no només valora l’esperit competitiu dels pescadors i pescadores, sinó també la convivència i l’essència de la comunitat salouenca. Homes i dones es converteixen en herois del mar, lluitant per capturar els millors calamars, amb la passió i l’expectació com a grans protagonistes.

L’ambient al Club Nàutic era de festa i germanor, amb diferents generacions —avis, pares, fills i nets— reunides per disputar una competició que va molt més enllà de l’àmbit esportiu.

Els més veterans han sabut transmetre la seva passió per la pesca a les noves generacions, assegurant així la continuïtat d’una tradició que és un símbol del poble salouenc. Aquesta transmissió intergeneracional ha quedat reflectida durant el lliurament de premis, on moltes famílies han recollit els guardons conjuntament, marcant una mena de línia successòria per a un concurs històric que gaudeix de molt bona salut.

Guardons i reconeixements

El primer premi de la competició ha estat per a l’embarcació Figa Fosca, capitanejada per Carlos Rubio, amb els tripulants Joshua Menea i Jordi Rubio, que han capturat 75 calamars amb un pes total de 14,012 kg.

El segon premi ha anat a l’embarcació Sobre las aguas, dirigida pel patró Francisco Navarro, amb Juan Muñoz i Josep de la Iglesia a bord, que han pescat 40 calamars amb un pes de 9,771 kg.

El tercer premi ha estat per a l’embarcació Salou, capitanejada per Sisco Orts, amb els tripulants Salvador Plaza i Ana Prats, que han capturat 49 calamars amb un pes total de 13,261 kg.

Durant el lliurament de premis, que ha comptat amb l’assistència d’unes 250 persones, s’ha fet un homenatge especial a José Francisco Corniel (José) i José Miguel Cortillas (Pepe), figures clau en el bon funcionament del concurs. També s’han dedicat paraules d’agraïment als veterans pescadors Rogelio i Borràs, per la seva constant implicació en les tradicions marítimes i pesqueres de Salou.

Un futur prometedor per a la Festa del Calamar

L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Salou, Pere Granados, qui ha expressat la seva satisfacció per l’èxit de l’edició i ha destacat que aquesta festa no és només una competició, sinó també una celebració de la tradició local que es transmet de generació en generació. Granados ha avançat que, amb motiu del 50è aniversari l’any vinent, es farà una edició especial perquè tothom se senti encara més partícip d’aquesta tradició genuïnament salouenca.

L’alcalde, acompanyat de diversos regidors de la corporació municipal, ha recordat que el govern municipal sempre estarà al costat de les tradicions salouenques i de la seva gent. «Aquestes festes són l’essència del nostre poble, i garantir-ne la continuïtat és la millor manera de preservar la nostra identitat i orgull com a salouencs», ha afirmat Granados.

Amb rècords batuts i un ambient inigualable, la Festa del Calamar tanca una edició històrica, a l’espera d’un 50è aniversari que promet ser encara més especial.