Vila-seca en Comú votarà en contra dels pressupostos municipals

El grup municipal de Vila-seca en Comú ha anunciat que votarà en contra dels pressupostos presentats pel govern de l’Ajuntament de Vila-seca per al pròxim exercici. La formació considera que els pressupostos presentats estan «lluny d’atendre las demandes i necessitats reals de la ciutadania i que perpetuen un model que prioritza interessos allunyats de la majoria social».

«Una vegada més, es posa por davant el ciment, els grans projectes i las polítiques d’aparador, mentre les necessitats urgents de las famílies treballadores de Vila-seca queden en un segon pla», ha denunciat Vila-seca en Comú.

Els Comuns han assenyalat que la proposta pressupostària no inclou prou partides per reforçar serveis públics essencials com l’habitatge, la sanitat o l’educació. En un context d’augment del cost de la vida, on moltes famílies de Vila-seca lluiten per arribar a final de mes, el govern municipal opta per «mirar cap a un altre costat».

El grup municipal lamenta que les seves propostes hagin estat sistemàticament ignorades. Entre elles, es trobaven mesures concretes com l’augment del pressupost per a polítiques d’habitatge; el reforç dels serveis socials; o més inversió en sostenibilitat i transport públic.

«Som davant d’uns pressupostos continuistes que no responen als reptes que enfrontem com a societat. El canvi climàtic, l’emergència habitacional, la precarietat laboral i la desigualtat no en poden esperar més. Vila-seca necessita un gir radical en les seves prioritats, i aquests pressupostos demostren que l’actual equip de govern no està a l’altura d’aquest desafiament», ha assenyalat Núria Miret portaveu de Vila-seca en Comú.

El grup municipal ha reafirmat el seu compromís amb una Vila-seca més justa, verda i feminista. «Continuarem treballant des de l’oposició perquè la veu de la majoria social, dels joves, las dones, els pensionistes i las famílies treballadores, s’escolti alt i clar. No acceptarem polítiques que en perpetuïn un model injust i excloent», han conclòs.