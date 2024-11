El programa ONA Activa’t atén a set persones vulnerables a Vila-seca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa ONA Activa’t –Ocupació, Necessitats bàsiques i Acompanyament– ha atès a Vila-seca a set persones en situació de vulnerabilitat, beneficiàries del fons de solidaritat d’Agbar i de la tarifa social de l’aigua d’aquest municipi de Tarragona, amb l’objectiu d’impulsar la seva ocupació i acompanyar-les en la recerca d’una feina de qualitat.

En aquest sentit, amb aquest programa social, que ha nascut de l’aliança entre l’Ajuntament de Vila-seca, la Creu Roja i Agbar, amb una inversió de més de 8.500 €, s’han potenciat les competències personals i laborals de les persones participants, mitjançant un model d’intervenció integral i personalitzat.

El programa ha propiciat l’activació laboral de tres persones participants gràcies a les accions i oportunitats generades en el marc de la iniciativa. Els participants, en gran part d’entre 31 i 45 anys, han reforçat el seu enfocament en el treball per competències.

L’ONA Activa’t a Vila-seca va arrencar l’octubre de l’any passat amb la selecció de les persones participants i amb l’organització de les primeres sessions per definir de forma individualitzada els seus objectius a curt i llarg termini. Seguidament, s’han anat celebrant tallers grupals, en els quals s’ha posat especial èmfasi en les competències lingüístiques, així com tallers d’empoderament per construir vincles i reforçar la seva autoconfiança.

El programa ha ofert, a més de la formació, un suport econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies participants.

Aquests resultats es van exposar en la valoració final celebrada recentment a l’Ajuntament de Vila-seca amb els diferents representats implicats.

El vicepresident provincial de la Creu Roja a Tarragona, Ramon Valeriano, assenyala que «aquest programa és molt més que un projecte, és una declaració de compromís amb les persones, una aposta per la dignitat, l’apoderament i les oportunitats».

Per la seva part, el director d’Agbar Camp-Ebre, David Gall, destaca que «és clau reforçar la unió i el treball col·laboratiu entre el sector social, públic i privat per impulsar accions i programes com l’ONA Activa’t, i accelerar una transformació social que garanteixi un futur més pròsper i digne per a totes aquelles persones que més ho necessiten».

Finalment, la regidora d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Vila-seca, Lucía Teruel, valora «poder compartir els seus coneixements de tots aquests agents i sortir de la mirada vertical on creiem que és l’altre qui no sap o no vol».