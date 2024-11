Els habitants de Torredembarra es mostren a favor dels habitatges turístics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Torredembarra ha finalitzat el procés de consulta pública per a l’elaboració de la nova ordenança que regularà els habitatges d’ús turístic (HUT) al municipi. Aquesta consulta, que s’ha desenvolupat entre el 14 d’octubre i el 14 de novembre, ha comptat amb 84 aportacions (80 de particulars i 4 empreses), de les quals 68 s’han mostrat a favor dels habitatges turístics, 8 en contra i 8 amb limitacions.

Entre les propostes rebudes, destaquen limitar les llicències per persona i per zones, establir una renovació periòdica cada cinc anys, retirar llicències a HUT que incompleixin la normativa, promoure la convivència mitjançant mesures contra sorolls i festes, incentivar models d’habitatges alternatius com la masoveria urbana i l’habitatge cooperatiu, perseguir els HUT il·legals i crear un registre públic amb inspeccions regulars i crear una oficina local d’habitatge per a lloguer de llarga durada.

Els participants a favor dels habitatges turístics han subratllat la importància dels HUT per compensar la manca de places hoteleres, impulsar l’economia local i diversificar l’oferta turística amb un perfil més familiar. També han destacat que aquesta activitat permet als propietaris fer front a despeses com l’IBI i genera llocs de treball.

Per contra, les opinions negatives s’han centrat en la saturació d’HUT al municipi, els problemes de convivència, el soroll, la manca d’habitatges de lloguer a llarg termini i la necessitat de polítiques que incentivin habitatges públics.

La regidora d’Activitats, M. Carmen Martín, ha explicat que aquestes aportacions, seran estudiades per la comissió d’estudi i treball per elaborar la proposta definitiva d’ordenança, «que buscarà equilibrar l’activitat turística amb les necessitats dels residents».

La proposta definitiva d’ordenança es presentarà al ple municipal per a la seva aprovació. Posteriorment, hi haurà un període d’informació pública amb possibilitat de presentar al·legacions.

El regidor de Govern Obert, Joel Ramírez, ha ressaltat que «des de l’Ajuntament, animem la ciutadania a continuar implicant-se en futures consultes, ja que la seva veu és fonamental per aconseguir uns resultats representatius».