Units Tots Per Salou (UTPS) torna a l'escena política local amb la refundació del partit, liderada per Josep Mª Fernández Piñol. Després d'una primera etapa que va començar el 2009 i va culminar amb la desintegració del partit el 2011, UTPS inicia un nou cicle amb l'objectiu de «millorar la qualitat de vida a Salou a través de polítiques properes i

centrades en les necessitats dels ciutadans».

El projecte es presenta com un «partit totalment municipalista, l'únic independent a Salou, que aposta per una política local desvinculada de les directives de Barcelona i Madrid». UTPS pretén ser una veu independent i propera, amb un compromís ferm d'escoltar els veïns i treballar per les seves prioritats.

El partit s'ha renovat completament, incorporant professionals amb una àmplia experiència en diferents àrees per afrontar els reptes actuals de la ciutat. Només dos membres de la Junta Directiva anterior continuen en la nova etapa: José Mª Fernández Piñol, com a president substituint a Esteve Ferrán expresident UTPS (exalcalde de Salou des de l’any 1991- 2007), i Salvador Aguilar Más, com a Secretari General.

José Mª Fernández Piñol, amb una llarga trajectòria de compromís amb la ciutat, torna a liderar el partit. Des dels seus inicis com a president de l'Associació de Veïns de Xalets de Salou, fins al seu paper en la implantació del transport urbà a la ciutat, Piñol ha destacat per la seva dedicació a millorar la vida dels ciutadans de Salou. Amb aquesta

nova etapa, vol continuar treballant per una gestió transparent i eficient, escoltant de prop els problemes quotidians dels veïns.

Amb aquesta refundació, Units Tots Per Salou (UTPS) es presenta com «l'alternativa per a un canvi real en la política municipal, apostant per la transparència, la proximitat i la justícia per a tots els ciutadans».