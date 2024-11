El Tarragonès és la comarca catalana amb menys percentatge d’ús d’internet

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Totes les comarques de Catalunya menys una van superar aquest passat 2023 la mitjana europea de persones d’entre 16 i 74 anys que han fet ús d’internet en un període de tres mesos, situada en un 91,4%. La regió que marca l’excepció és el Tarragonès, situant-se amb un percentatge del 87,6%, el més baix del país, segons mostren les dades aportades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra s’ha mantingut inamovible durant els darrers vuit anys.

D’aquesta manera, el Tarragonès queda pràcticament deu punts sota de les comarques amb més ús, sent aquestes el Barcelonès i el Baix Llobregat amb un 97,3%. De fet, el Tarragonès és l’única regió amb un percentatge per sota del 90%, amb gairebé sis punts de diferència amb la següent més baixa, el Pla d’Urgell amb un 93,5%.

Si mirem el global del Camp de Tarragona, hi ha un 96,1% de les persones que afirmen haver-ne fet ús en aquest mateix temps, superant ara sí la mitjana d’Europa. Això sí, la demarcació queda lleugerament per sota de la mitjana catalana, situada en un 96,8%. L’àmbit territorial on menys persones n’han fet us són les Terres de l’Ebre, amb un 94,5%.

No obstant això, el percentatge de persones ha decrescut una centèsima si ho comparem amb el de 2021, trencant així una tendència ascendent des de fa deu anys, quan només un 75,8% dels enquestats asseguraven haver-se connectat a internet en els darrers tres mesos.

El Camp de Tarragona queda enrere de la mitjana catalana de llars amb connexió a internet amb un 96,7% per sota del 97,1% total. En aquest àmbit territorial, un 84,3% de les persones objectiu asseguren comptar amb un ordinador i un 99,5% amb un telèfon mòbil, superant en tots dos casos la mitjana de Catalunya.

L’Alt Pirineu i la Vall d’Aran se situen com el territori amb menor percentatge en aquestes categories a excepció de la tinença de mòbil, on el Penedès fa cua amb un 98,3%.

Una altra dada destacable respecte a l’ús d’internet és que la comarca del Priorat encapçala la llista d’incidències amb el proveïdor d’aquesta tecnologia, amb un 38,6% de llars afectades. D’aquesta manera se situa molt per sobre de la mitjana catalana, situada en un 26,7%.

Compres per internet

La compra en línia ha viscut un augment exponencial en els darrers anys a Catalunya, passant d’un 43% d’usuaris l’any 2013 a un 79,8% el 2023. Al Camp de Tarragona observen una evolució similar, del 51% al 79,5%.

Les comarques que comptaven amb un percentatge més baix d’aquestes compres en el darrer estudi, el Montsià i la Terra Alta, han sigut les que han viscut un creixement més elevat amb variacions del 10%.

Dins el Camp de Tarragona, la comarca que menys fa servir aquest servei és l’Alt Camp, amb un 76,5%. No obstant això, la regió ha viscut un augment de 4 punts en aquest percentatge respecte al darrer període de referència.

Per contra, la comarca on més persones fan compres en línia és el Tarragonès, amb un 81%. Aquesta xifra suposa un notable increment respecte a la del 2021, on un 73,1% de la població assegurava fer servir aquest servei.