Precinten un local a Salou per no disposar de llicència d’activitat i tenir aliments en mal estat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Salou, conjuntament amb efectius de la Policia Local, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, van dur a terme dilluns al matí un dispositiu policial conjunt en el marc de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Aquest tipus d’operatius es planifiquen amb l’objectiu d’augmentar la sensació de seguretat entre els veïns de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d’infraccions i penals i administratives.

La inspecció es va dur a terme al voltant de les 10.30 hores a un total de vuit establiments ubicats entorn de la zona de lleure i restauració de l’avinguda Carles Buïgas d’aquest municipi del Tarragonès. Els mossos van acabar detenint dos homes a qui els constava una ordre vigent com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força i contra l’ordre i la seguretat pública respectivament. El requeriment judicial d’aquest últim, el va emetre un jutjat de Suïssa.

Imatge d’un dels detinguts.Mossos d’esquadra

Es dona la circumstància que 32 de les 52 persones identificades durant aquest dispositiu, comptaven amb antecedents policials. L’operatiu va incloure la identificació de fins vint en vehicles, uns dels quals va ser traslladat al dipòsit municipal per efectuar diverses comprovacions relacionades amb la seua documentació.

Per la seva part, la Policia Local va precintar un local que no disposava de llicència d’activitat ni d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Els agents es van adonar que darrere d’unes caixes s’ocultava l’accés a un soterrani on a diverses neveres s’emmagatzemaven aliments i begudes caducades o en mal estat. L’establiment presentava greus deficiències d’higiene i salubritat a la cuina i es va evidenciar un elevat risc d’incendi com a conseqüència del deteriorament del cablatge i la instal·lació elèctrica. Així mateix, tampoc no comptava amb extintors i presentava irregularitats quant a l’equipament musical i la falta de rètols i panells informatius.

L’establiment presentava greus deficiències d’higiene i salubritat a la cuina.Mossos d’esquadra

A part d’aquesta actuació i les denúncies administratives associades a les deficiències detectades, la Policia Local en va tramitar dos més per tinença de substàncies estupefaents.

Respecte a la Guàrdia Civil, aquest cos va detectar fins 18 infraccions diferents respecte a impostos especials, contraban, qüestions sanitàries, Llei Orgànica de Protecció de Dades o IVA, entre d’altres.

Finalment, la Policia Nacional, va detenir dos persones per infringir la Llei d’Estrangeria i va obrir un expedient a un dels bars inspeccionats per infracció en la normativa de contractació laboral.

L’operatiu va acabar amb la inspecció a sis edificis i el desmantellament a dos habitatges d’una escomesa elèctrica per part de tècnics especialitzats que van confirmar l’existència d’una defraudació de fluid elèctric.