Així serà el planetari que La Canonja construirà junt a l’espai Mammhutus i estarà llest el 2026

L’Ajuntament de la Canonja avança en la seva aposta per posicionar el municipi com «un referent de la ciència i el turisme educatiu», tal com detalla el seu alcalde, Roc Muñoz. La principal peça d’aquesta iniciativa és l’espai Mammhutus, el centre d’interpretació del jaciment arqueològic del barranc de la Boella, que obrirà les portes durant el primer trimestre d’aquest 2025. De fet, només falta adjudicar la gestió del centre per poder fer realitat aquest equipament museogràfic ubicat a la finca del Mas de l’Hort de l’Abeurador.

Mentrestant, el consistori ja ha engegat la maquinària per afegir un equipament científic complementari a aquesta experiència, un planetari digital. L’Ajuntament canongí va adjudicar aquest mes de juny l’avantprojecte del planetari al Taller d’Arquitectura Les Golfes, qui també s’encarregarà de la redacció del projecte executiu i de la direcció d’obra. La companyia de Sant Cugat va quedar en primer lloc del concurs d’idees amb la seva proposta Meteor.

Segons detalla Roc Muñoz, durant aquest 2025 es redactarà el projecte i s’espera que es puguin començar les obres, amb una durada estimada de 14 mesos, de manera que l’equipament podrà ser una realitat durant el 2026. De fet, Muñoz garanteix que «el planetari estarà llest abans de les eleccions municipals de 2027».

El contracte per la redacció i la direcció d’obres té import de 106.586 euros sense IVA, als quals s’haurà de sumar un pressupost de més d’un milió d’euros pels treballs executius. Muñoz assegura que aquest projecte es finançarà completament amb les arques municipals i que els pressupostos ja contemplen aquesta quantia.

Amb aquest projecte, el batlle vol convertir la Canonja en «no només una potència industrial sinó també cultural i científica». Muñoz assegura que aquest serà «un equipament innovador i sense rèplica al Camp de Tarragona i pocs exemples similars arreu de la Catalunya». L’alcalde explica que aquesta aposta per la ciència que està fent el municipi «no és senzilla ni barata», però afirma que «la Canonja te la potència econòmica per poder fer-la».

Mig centenar de persones

La proposta guanyadora és una cúpula de fusta de dotze metres de diàmetre interior envoltada per un revestiment metàl·lic que reflecteix el cel i el paisatge. L’estudi d’arquitectura explica que han prioritzat en aquest disseny «la integració i ressaltament del paisatge del seu voltant i la sostenibilitat de l’edifici».

El seu interior acollirà un hall d’entrada obert amb pendents laterals que condueixin al centre de l’esfera, on s’ubicarà la projecció principal. El planetari podrà acollir a més de 50 persones en butaques reclinables i un equip audiovisual que projectarà imatges en 360°, en 3D i en qualitat 4K. Les imatges s’acompanyaran d’un equip de so envoltant que oferirà un sistema full dome immersiu.

Aquest disseny tecnològic necessitarà la redacció d’un projecte específic. El planetari serà un equipament independent del Mammhutus, però vinculat a aquest, amb l’objectiu de projectar imatges «d’alt valor educatiu» per les escoles i instituts de la comarca així com els visitants interessats en la ciència.