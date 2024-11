Demanen 6 anys de presó per a un grup criminal establert a Vila-seca que robava en habitatges

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia demana 6 anys de presó per a quatre presumptes membres d'una organització criminal que hauria comès mitja dotzena de robatoris a habitatges de les demarcacions de Lleida, Tarragona i Osca entre el novembre del 2022 i el gener del 2023.

Segons el ministeri públic, tres d'ells accedien físicament als domicilis per endur-se'n diners, joies o altres objectes de valor, mentre que el quart els facilitava els vehicles amb què perpetraven els assalts. Fiscalia assenyala aquest individu com a cooperador necessari, perquè sabia que els vehicles es feien servir per delinquir, segons recull l'escrit d'acusació.

El judici es farà els dies 4 i 5 de desembre a l'Audiència de Lleida per un delicte continuat de robatori en casa habitada. La Fiscalia considera que el grup actuava com una organització criminal. Alguns dels objectes sostrets es van poder recuperar i van ser retornats als seus propietaris. Altres, però, no es van localitzar i la Fiscalia vol que els acusats indemnitzin els seus propietaris.

En un dels assalts, els lladres van accedir a l'habitatge per una finestra i es van endur 20.800 euros en efectiu, joies valorades en més de 17.000 euros i diversos objectes, com ara un abric de visó.

Cinc robatoris a Catalunya i un a l'Aragó

L'any passat els Mossos d'Esquadra van informar de la desarticulació d'aquest grup criminal. El 31 de gener van arrestar set persones a la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès) --cinc homes i dues dones d'entre 25 i 41 anys--, per sis robatoris amb força en domicilis de Cervera, Sant Guim de Freixenet, Castellserà, Ponts, Mont-roig del Camp i Barbastre.

Els arrestats residien a la Pineda i es desplaçaven en cotxe a altres municipis per cometre els assalts. Durant l'escorcoll als dos domicilis dels detinguts se'ls van comissar joies, rellotges, roba, prop de 2.200 euros en metàl·lic i bitllets en moneda estrangera. També hi van trobar 13 quilos de marihuana envasada al buit.

La investigació es va iniciar a la Segarra

La investigació va començar arran de dos robatoris amb força ocorreguts a la Segarra, a Cervera i Sant Guim de Freixenet. Els dos assalts es van produir en cases unifamiliars, on els lladres van forçar les portes dels balcons, evitant les portes principals de les cases. El jutjat d'instrucció número 2 de Cervera va assumir el cas.

Mentre avançava la investigació es van perpetrar quatre robatoris més amb el mateix modus operandi. Entre el 12 i el 14 de gener van robar en cases de Mont-roig del Camp, Castellserà, Ponts i una altra a Barbastre (Osca), denunciada en aquest cas davant la Guàrdia Civil.

Vehicles llogats per tercers per despistar els investigadors

Posteriorment, els agents van detenir a Tarragona un home que presumptament participava en l'organització criminal llogant immobles i vehicles que eren utilitzats per cometre els robatoris.

Segons van informar aleshores els Mossos, els membres del grup es desplaçaven amb vehicles de tercers o llogats per persones no relacionades directament amb els que participaven en els robatoris, per tal de dificultar la seva identificació.