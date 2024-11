'PAW Academy': El nou programa formatiu de la URV per als treballadors de PortAventura World

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat Rovira i Virgili (URV) -a través del Centre Internacional de Formació Permanent en Turisme (ICLEAT)- i PortAventura World han dissenyat i impulsat un nou programa formatiu destinat a 150 treballadors del parc temàtic.

La proposta, anomenada PAW Academy, ofereix dos postgraus i tres microcredencials per tal de reforçar i actualitzar anualment les competències específiques de cada lloc de treball, on s'engloben des de caps i responsables fins a operaris. Els cursos, que han començat aquest novembre, s'allargaran fins al desembre del 2025 i se centren en àmbits com el lideratge, la digitalització o la gestió d'hotels.