Altafulla celebra la 25a Fira de Nadal amb una cinquantena de parades temàtiques

La plaça de l’Església i els voltants de la Vila Closa d'Altafulla acolliran del 13 al 15 de desembre la 25a edició de la Fira de Nadal. Aquesta edició especial d’aniversari arriba amb un ampli programa d’activitats, música i tradicions, acompanyat per una cinquantena de parades amb productes i decoracions de temàtica nadalenca.

El divendres 13 de desembre hi haurà la cantada de nadales a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música, a les 19 hores. Després serà el torn del concert de Gaià Gòspel (20h.).

Dissabte 14 de desembre hi haurà el Concurs de Nadales organitzat per ATECA (13h.). Per la tarda hi haurà la cantada de nadales amb l’Orfeó Nous Rebrots (18 h.) i l'actuació de Lynne Martí i The Discoverers (20h.).

Finalment, diumenge 15 de desembre, de 12 a 14 hores, els visitants podran gaudir de música itinerant amb el grup Swing Engine Street.

A més de les actuacions musicals i les activitats per a totes les edats, la fira comptarà amb una cinquantena de parades temàtiques on es podran trobar productes artesanals, decoracions nadalenques, entre d’altres obsequis amb caràcter temàtic. L’esdeveniment, que aquest any celebra un quart de segle, consolida Altafulla com un referent en el calendari nadalenc del territori.

El cartell d’aquesta edició inclou una xilografia d'Albert Boronat, extreta d'una nadala de la Parròquia de 1968, destacant l’esperit cultural i històric que envolta aquesta cita anual.